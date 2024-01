Alberico Di Cecco e Sara Pastore vincono la 1^ edizione dell’Ecomaratona della Capitale

In oltre 300 hanno dato vita alla 1^ edizione dell’Ecomaratona della Capitale, riuscita manifestazione organizzata dall'ASD Club Super Marathon Italia, svoltasi in uno splendido scenario immerso nella natura nel cuore della Riserva naturale Decima Malafede, con arrivo e partenza dal Centro Sportivo Sport City. Tre le distanze da coprire sul circuito in cui la gara si è dipanata, 7.9, 21 e 42,4 km.

Molti gli atleti di nome attesi al via che non hanno certo deluso le attese. A tagliare per primo il traguardo nella gara più attesa Alberico Di Cecco, atleta specializzato nelle lunghe distanze, nono alle olimpiadi di Atene nel 2004, vincitore della Maratona di Roma nel 2005 e azzurro dal 1989 al 2014 che ha completato il difficile percorso nel tempo di 2’46’07 precedendo Alessio Grillini, il quale ha a lungo conteso il primo posto all’atleta di Guardiagrele, che ha chiuso con il tempo di 2’ 46’56. Sul terzo gradino del podio il tre volte il titolo di campione mondiale della 100 km di ultramaratona, e 12 volte consecutive vincitore la 100 km del Passatore, Giorgio Calcaterra.