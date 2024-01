"Iceland Traverse": la rivoluzione della disabilità e l’emozione di un'impresa

Emozione, impresa, avventura, amicizia, ombre e luci: tutto questo è la storia unica di “Due amici, due disabilità, un obiettivo, un sogno comune. I racconti dell’Iceland Traverse”, giunta anche al Senato. L’evento, su spinta dei senatori Giusy Versace e Antonio Guidi, di concerto con l’intergruppo parlamentare sulle disabilità, ha portato all’interno di Palazzo Madama, per tramite della viva voce dei suoi protagonisti, il vento della rivoluzione sul fronte della disabilità, che rimette al centro la persona, la riappropriazione del proprio corpo, l’accessibilità esperienziale ed emozionale. Al centro, l’impresa della traversata dell’Islanda da nord a sud, compiuta in tempi differenti da Daniele Matterazzo e Simone Salvagnin rispettivamente con disabilità fisica e disabilità visiva e Lucia Vissani, presidente dell’associazione no-profit Emozionabile ETS, che si occupa di implementare e gestire un portale di esperienze emozionanti accessibili alle persone con disabilità.



Ben 400 km da Akureyri a Skogar; 20 giorni (17 di cammino e 3 di pausa causa maltempo), 25 km al giorno di media, uno zaino di circa 30kg, sempre esposti agli elementi, una tenda, un filtro per l’acqua, in completa autonomia alimentare. Il progetto è stato promotore di una raccolta fondi a favore dell’associazione di Perugia, con l’obiettivo di organizzare laboratori di crescita personale in ambiente naturale per persone con disabilità. Un’impresa che si è, appunto, duplicata attraverso i suoi protagonisti: Daniele Matterazzo, fundraiser sportivo, guida ambientale ed escursionista, prima persona con disabilità fisica ad attraversare l’Islanda da nord a sud in completa autonomia e in solitaria; Simone Salvagnin, atleta paralimpico della nazionale italiana di paraclimbing, “viaggiatore ed esploratore di sé stesso” – come ama definirsi –, prima persona al mondo con ipovisione grave a compiere questo tipo di traversata in autonomia, vale a dire senza supporto logistico; Lucia Vissani, presidente dell’associazione Emozionabile e compagna di viaggio di Salvagnin, assieme all’amico esploratore Davide Ferro.



Simone Salvagnin ha dichiarato: «A volte servono ambienti duri e sconfinati per poter esplorare la profondità di noi stessi. Davanti alla forza della natura, ci si sente molto piccoli,

ma è proprio lì che si riesce a instaurare un profondo dialogo con noi stessi. La traversata dell’Islanda è stata qualcosa di nuovo per me: non abbiamo incontrato quasi nessuno per gran parte del percorso e dato il pesante carico sulla schiena, la fatica assoluta dei primi giorni, abbiamo finito in fretta anche gli argomenti tra di noi, portandoci in una dimensione introspettiva molto forte e cogliendo l’espressione più naturale, benché difficile da raggiungere, della vita: lo stato di presenza», conclude l’atleta, con ai piedi il suo cane-guida Cora, secondo cane-guida al Senato della storia dell’istituzione.



Daniele Matterazzo ha raccontato la sua storia, caratterizzata da un grave incidente stradale che a soli quindici anni gli ha compromesso l’uso del braccio e della mano sinistri. «Ho passato anni a nascondermi, celando la mia disabilità – ha raccontato – finché a trent’anni non ho visto casualmente in tv un film che mi ha ispirato: il cammino di Santiago. Così, ho scelto di partire: la prima di una lunga serie di avventure che mi ha portato completamente da solo nell’isola del ghiaccio e del fuoco», conclude.



La presidente Vissani ha illustrato le attività dell’associazione, che, attraverso la traversata islandese, ha raggiunto l’obiettivo di crowdfunding prefissato: più di duemila euro destinati alla realizzazione di progetti emozionanti per persone con disabilità. «Per noi di Emozionabile, l’emozione non ha confini», afferma la presidente Vissani. «Ci occupiamo – spiega – di raccogliere e organizzare attività a intenso impatto emotivo fruibili da persone disabili, ma sicuramente abili all’emozione. In questo modo, colmiamo un gap nella disponibilità di attività accessibili, altrimenti insanato, e contribuiamo al superamento delle barriere culturali collegate alla condizione di handicap e di svantaggio sociale», conclude.



«Le storie di vita ci regalano nuovi spunti, anche preziosi per il lavoro che l'Intergruppo svolge – dichiara la presidente dell’intergruppo senatrice Giusy Versace – Due amici con due disabilità diverse hanno attraversato l’Islanda, collegando l’impresa a uno scopo nobile: una raccolta fondi. È stata anche l'opportunità di interrogarci su quanto l'intergruppo possa fare, su quanto la normativa possa essere migliorata, quanto possiamo raccogliere da esperienze di vita come queste che possano aiutare la gente a raccogliere nuova energia», conclude la senatrice, che nel corso dell’evento ha sottolineato la necessità di aggiornare il nomenclatore dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) sugli ausili per le persone con disabilità.



«Ogni spazio lontano può essere vicino – è la riflessione finale del senatore Guidi – Con il racconto di queste straordinarie persone compiamo dei grandi passi verso la rivoluzione del concetto di disabilità, cui tutte le istituzioni sono chiamate a partecipare, a livello culturale, ma soprattutto politico», conclude.