Trionfo Vittozzi, medaglia d'oro ai mondiali di biathlon

NOVE MESTO (REPUBBLICA CECA)- Trionfo azzurro nei mondiali di biathlon. Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d'oro nella prova individuale femminile, imponendosi sui 15 km con il tempo di 40:02:9 e zero errori al poligono. Per l'azzurra si tratta della prima medaglia d'oro individuale in carriera. Lo scorso anno si impose, con le sue compagne, nella staffetta femminile.