Clamoroso The Rock: a 51 anni torna nel wrestling con una nuova sfida

Una nuova avventura per The Rock . Il celebre wrestler, a 51 anni, ha deciso di tornare sul ring, lanciando la sfida a Cody Rhodes e a Seth Rollins . Nel corso della quarantesima edizione di WrestleMania, ci sarà un incontro di coppia: the Rock scenderà sul ring insieme a Roman Reigns e sfiderà i due rivali.

The Rock torna sul ring: tutti i dettagli

The Rock aveva chiesto un incontro singolo con Cody Rhodes, ma di fronte al netto rifiuto, ha proposto una sfida due contro due, con regole particolari: se Rhodes e Rollins vinceranno, la Bloodline sarà bandita dal match per il titolo WWE della Night 2: a quel punto a sfidarsi saranno solo Reigns e Cody. In caso di vittoria della squadra che comprende The Rock, le cose cambieranno e il match valido per il WWE Undisputed Championship, diventerà una sorta di Bloodline Rules match.