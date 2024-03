Special Olympics, su il sipario sui XXXV Giochi Nazionali Invernali

Sono in tutto 593 atleti con e senza disabilità intellettive, sono arrivati da ogni parte d'Italia e non solo per registrare un nuovo record di partecipazione e per gareggiare con tutte le forze e portare a termine le loro performance nelle seguenti discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard, floorball, corsa con le racchette da neve e danza sportiva. Il respiro internazionale dei XXXV Giochi Nazionali Invernali 2024 è dovuto alla partecipazione straordinaria di 4 delegazioni straniere (Austria, Germania, Lettonia ed Ungheria) impegnate nel Floorball e dalla particolarità di costituire il Test – event dei prossimi Giochi Mondiali invernali Special Olympics organizzati per la prima volta in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

Hanno preso il via questa mattina le Divisioning, gare preliminari che rappresentano un momento fondamentale in ogni evento Special Olympics: lo staff tecnico sportivo valuta le potenzialità di ogni atleta il quale competerà con altri che, a prescindere dall’età, possiedono capacità sportive omogenee e di pari livello. Ciascun atleta ha così la possibilità di gareggiare nelle condizioni ottimali ed ha altresì l'opportunità di vincere con tutte le sue forze.

Nel primo pomeriggio si è svolta la Cerimonia di Apertura a Sestriere per le discipline di sci alpino, sci di fondo, snowboard e floorball, presso il Palasport. La sfilata di 47 team, sulle note di Giovanni Signorato, giovane cantautore con autismo, ha preceduto l'ingresso delle bandiere e il momento protocollare più atteso, l'arrivo della torcia, scortata dall’atleta Mattia Boscolo e dall’atleta partner Elisa Grilli del team Sci Club Prali.

La torcia, che simboleggia la luce della conoscenza e della ragione dell’uomo, assume nelle cerimonie di apertura un valore fondamentale, quello della coesione, del sentirsi parte integrante di un messaggio globale di inclusione in grado di coinvolgere, come parte attiva, Istituzioni, Scuole, Famiglie di tutto il mondo. La speranza è che la stessa fiamma che ha acceso il tripode possa non esaurirsi in questi luoghi con la conclusione Giochi, continuando a rappresentare quella luce di speranza tesa ad un mondo migliore; ad un futuro che non guardi alle differenze ma alle persone, che non parli esclusivamente di integrazione ma di inclusione.

Alla presenza di istituzioni quali il Consigliere Federale FISI, Pietro Marocco, il Presidente di Special Olympics Europe Eurasia David Evangelista e il Presidente di Special Olympics Italia, Angelo Moratti uniti ad una festosa folla di giovani e giovanissimi provenienti dalle scuole del territorio, il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet ha proclamato il via alle gare ufficiali. Il fuoco olimpico, in chiusura, ha messo poi in luce il Giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze" recitato dall'atleta Luca Pettavino del Team Amicosport.

La medesima Cerimonia di Apertura si svolgerà domani ad Entracque, in Piazza del Mercato alle ore 15.00, per inaugurare l’inizio delle gare di corsa con le racchette da neve e danza sportiva. Ogni singolo atleta mette idealmente in pista già un traguardo: una strada in salita, un percorso di autonomia, una storia di rivalsa contro ogni stereotipo e pregiudizio. Si tratta di 293 storie. I Giochi Nazionali Invernali rappresentano per tutti gli atleti, in primo luogo, una sfida con se stessi; l'opportunità di una nuova conquista da un punto di vista sportivo, ma soprattutto umano. La sfida si allarga poi alla comunità intera. Notevole importanza, d'altra parte, riveste il contesto, l’ambiente, già ampiamente sensibilizzato, al fine di creare le condizioni ideali per far vivere, in particolare a giovani volontari opportunamente formati e ai ragazzi delle scuole sul territorio, un'esperienza unica che apra all'accoglienza e all'inclusione. Lo Sport Unificato è da sempre per Special Olympics, in questo senso, lo strumento ideale per generare rispetto ed inclusione. Ed è per questo che, anche in occasione di questi Giochi Nazionali Invernali, atleti con e senza disabilità intellettive avranno l'opportunità di gareggiare insieme, nella stessa squadra, in particolare nello sci nordico, nella corsa con le racchette da neve e nella danza sportiva.

Programmi non sportivi

In occasione dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics è presente un’Area Salute totalmente dedicata al benessere fisico e alla prevenzione: in un ambiente gioioso ed ospitale specialisti della salute offriranno screening altamente qualificati e gratuiti agli atleti. In particolare parteciperanno: odontoiatri (Special Smile), podologi (Fit Feet), dentisti (Special Smile), optomestristi (Opening Eyes) , audiologi (Healthy Hearing), psicologi (strong minds) e nutrizionisti (Health Promotion). È presente anche il Villaggio olimpico con prova lo sport a Sestriere e a Entracque nelle seguenti discipline: Basket , Calcio, Badminton, Foot golf, Corn Hole.