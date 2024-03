Tante voci di donne dello sport

Antonella Palmisano, Cinzia Savi S carponi, Virginia Salzedo, Irma Testa, Luisa Rizzitelli, Anna Danesi, Ilenia Colanero, Giulia Martinengo Marquet, Natali Shaheen, Dorothea Wierer. Regina della marcia, nuotatrice oro agli Europei 1983, fotografa subacquea e via via una dietro l'altra, con le loro eccellenze. Da domani alle ore 8 iniziative, manifestazioni, storie e soprattutto tanto sport, faranno da filo conduttore di "Le donne dello sport", speciale di RaiNews.it – dedicato alla giornata internazionale della donna nell'anno dei Giochi Olimpici.

Non solo le voci ufficiali del ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, e di Silvia Salis, Vicepresidente del Coni, ma anche le storie e le testimonianze esclusive di tante donne che rappresentano con orgoglio lo sport italiano. Tra queste appunto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo Antonella Palmisano, regina della marcia, Cinzia Savi Scarponi, nuotatrice azzurra oro agli Europei dell’83, Virginia Salzedo, fotografa subacquea della Fipsas, Irma Testa, boxeur delle Fiamme Oro, bronzo ai Giochi di Tokyo e prima medaglia della storia del pugilato italiano, Luisa Rizzitelli, Presidente di Assist, l'Associazione Nazionale Atlete che da anni si batte per principi e diritti, Anna Danesi, nazionale di volley, Ilenia Colanero, campionessa del mondo apnea per disabili, Giulia Martinengo Marquet, plurimedagliata amazzone azzurra, Natali Shaheen, che vive in Sardegna ed è stata centrocampista della nazionale di calcio della Palestina, insignita nel 2023, insieme alla leggenda inglese Gary Lineker, del Premio "Sport e Diritti Umani" di Amnesty International e Dorothea Wierer, azzurra di biathlon che gareggia con le Fiamme Gialle, tre volte campionessa mondiale a livello individuale. E poi documenti d’epoca come la storia di Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia, nel 1924.