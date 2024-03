Trekking, camminando tra le bellezze della Sardegna

Alla scoperta del paesaggio lunare È il caso dei “mondi di luna”, luoghi da fiaba sospesi nel tempo, spesso impegnativi da raggiungere, ma in grado realmente di catapultarti in un’altra dimensione, tra l’abbagliante candore di un paesaggio surreale, antico come le glaciazioni, scolpito dallo scorrere dei secoli. Per esplorare i paesaggi lunari della Sardegna bisogna essere allenati e se ci si vuole spingere nelle zone meno accessibili è consigliabile farsi accompagnare da delle guide. Un itinerario esplicativo in tal senso è quello della Grande Traversata del Mont’Albo, 22 km di percorso con un dislivello di 1.230 metri e da distribuire su due giorni.





Il paesaggio di questa montagna è tipicamente lunare, con le creste prive di alberi ad alto fusto, ma ricche di specie autoctone. Si tratta di posti molto frequentati in epoca preistorica e protostorica, come testimoniato da una trentina di insediamenti nuragici. Da suddividere in quattro giorni invece la Grande Traversata del Supramonte, che attraversa le montagne più selvagge della Sardegna, ma che si conclude con il meritato riposo nell’incantevole Oliena. Il paesaggio lunare più noto è però senza dubbio quello della Gola su Gorropu, una delle mete per eccellenza dell’escursionismo in territorio sardo.





Tra le diverse vie d’accesso al canyon, la più suggestiva, seppur impegnativa, è quella che si dipana dal valico di Genna Silana alla Gola per circa 5 km e con un dislivello di 840 metri. Prima di intraprendere il percorso, vicino all’imboccatura del sentiero, è possibile visitare l’Oasi faunistica di Sa Portiscra, con i suoi caratteristici ovili in pietra e ginepro, e il villaggio nuragico di Or Murales, con le sue incredibili capanne ricavate da blocchi di calcare. L’imbocco della Gola, cui si giunge dopo un paio d’ore di cammino, si trova a pochi metri dall’alveo del Rio Flumineddu, che ne ha modellato la forma con le sue acque, ora infiltrandosi in gallerie sotterranee, ora riemergendo in piccole sorgenti a valle.



