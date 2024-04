Chamizo clamoroso, non si qualifica per Parigi 2024 e attacca: "Persone corrotte"

Le proteste di Chamizo contro gli arbitri

Nel corso della gara l'azzurro si trovava sotto 6-0, ma ha recuperato prima portandosi sul 6-6, poi raggiungendo l'8-8. Sullo scadere del tempo, a un secondo dalla fine, Chamizo è passato dietro all’avversario e lo ha messo in ginocchio, guadagnando il vantaggio valido per la vittoria. Chiamato il challenge, però, gli arbitri hanno tolto i due punti (decisione che ha lasciato molti addetti ai lavori di stucco), assegnando dunque la qualificazione olimpica a Bayramov, in virtù di una tecnica da quattro, messa a segno in precedenza. Ora per Chamizo resta una sola possibilità di qualifica ai Giochi Olimpici: il World Qualifiers di Istanbul, in programma a Maggio.