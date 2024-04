Settimana Verde 2024, regate e fitwalking per il Pianeta

Sensibilizzare le nuove generazioni sulla salvaguardia dell'ambiente e del mare con iniziative innovative che coinvolgono lo sport e l’arte. Attirare l'attenzione collettiva sui temi della conservazione marina, la promozione delle pratiche sostenibili e l’incoraggiamento ad un maggiore rispetto per gli oceani. È questo l’obiettivo della Settimana Verde 2024, presentata ieri a Roma presso il centro Europa Experience. “Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta” è il motto della seconda edizione, realizzata da Ambiente Mare Italia con il contributo di Anas, in programma da oggi al 22 aprile in concomitanza con la Festa Nazionale del Mare e la Giornata Mondiale della Terra, Un'occasione per celebrare la natura e l’impegno al rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio.