Scuola Itinerante Federale, presentato a Roma il progetto “Sport Senza Confini”

È stato presentato oggi a Roma, alla presenza del Ministero dello Sport e del Comitato Paralimpico, il progetto della Scuola Itinerante nazionale della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali denominato “Sport senza confini” e dedicato ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni, che si propone di consolidare l'integrazione dei bambini e dei giovani all'interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-sportive. L’iniziativa si avvale del supporto di Fondazione Conad ETS e di Procter & Gamble Italia - l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Head&Shoulders, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil – che, già promotrice di diverse iniziative di sostenibilità ambientale e sociale nell’ambito del programma “P&G per l’Italia”, ha scelto di includere il progetto nella campagna “Campioni Ogni Giorno”, volta a realizzare azioni tangibili per promuovere l'accesso allo sport dei ragazzi con disabilità, favorendo l'inclusione e la socializzazione.

L’obiettivo è di ampliare il progetto preesistente della Scuola Itinerante della FISPES e capillarizzare ulteriormente la presenza della Federazione sul territorio italiano per coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani con disabilità in un percorso ludico-sportivo, propedeutico alla scelta di una disciplina sportiva tramite cui mettere a frutto le proprie capacità e passioni. Ogni incontro, infatti, offre l’occasione di praticare sport all'interno di un gruppo di ragazzi con e senza disabilità e di mettersi alla prova in varie discipline paralimpiche, esplorando le proprie abilità in un ambiente che stimola la socializzazione e l’inclusione.

In particolare, il progetto “Sport Senza Confini” prevede per quest’anno un percorso itinerante in undici tappe che toccherà sei regioni italiane e le diverse realtà locali che le compongono: ad ogni tappa, lo staff tecnico della FISPES coinvolgerà per tutto un finesettimana decine di giovani atleti in percorsi specifici, volti a valorizzare ciascun partecipante e a sensibilizzare al rispetto delle diversità, il tutto all’insegna del divertimento.

La presentazione di “Sport Senza Confini” si è svolta oggi in occasione della sua terza tappa, presso il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane di Roma, alla presenza del Vice capo di Gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani Daniele Frongia e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, a dimostrazione del valore di quanto realizzato da FISPES, P&G e Fondazione Conad ETS, in quello che vuole essere un punto di partenza per la crescita dell’intero movimento paralimpico ma soprattutto una presa di consapevolezza da parte della società in cui lo sport si inserisce e che contribuisce a sensibilizzare.

«La promozione dello sport fra i giovani e giovanissimi con disabilità è una parte importantissima della mission del movimento paralimpico italiano. Questo bellissimo progetto promosso dalla FISPES va ad arricchire l’offerta sportiva del nostro Paese rivolta alle nuove generazioni e ad affiancare il percorso del Comitato Italiano Paralimpico che, attraverso i campus di avviamento allo sport paralimpico, sta avvicinando allo sport tante bambine e tanti bambini che non avevano mai sperimentato i benefici della pratica sportiva. Mi auguro dunque che saranno numerose le adesioni a questa straordinaria iniziativa che non offre solo occasioni di socialità, benessere e inclusione ma che contribuisce alla crescita sociale, civile e culturale del nostro Paese». È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

«Sono particolarmente felice per questa iniziativa che, ancora una volta, Fispes e i suoi Compagni di viaggio propongono. Un Open Day e un progetto a largo respiro di scuola itinerante con l’obiettivo chiaro di iniziare ad attivare nel territorio delle realtà stanziali, che possano essere faro e riferimento per tanti bimbi che, con le loro famiglie, ancora attendono un’opportunità per poter praticare un’attività sportiva. Un’iniziativa in linea con le politiche attuate dal Comitato Italiano Paralimpico, che prende in eredità i frutti del lavoro svolto attraverso i diversi campus organizzati lo scorso anno e quelli in fase di programmazione. Si tratta di un grande lavoro di rete portato avanti tra stakeholder interni ed esterni come società sportive, associazioni e realtà varie si occupano di bimbi con disabilità, i Comitati Paralimpici Regionali e i nostri preziosi compagni in questa preziosa avventura. Non posso che esprimere il profondo senso di gratitudine verso Procter&Gable e Fondazione Conad per credere insieme in un progetto così ambizione che, son certo, porterà copiosi frutti. Un grazie particolare alle Famiglie dei bimbi che supportano il progetto, diventando preziosi testimoni verso tante altre famiglie che fanno fatica a intraprendere percorsi di inclusione per propri bimbi, insieme ad uno staff tecnico di alto livello”. Le parole del Presidente della FISPES Sandrino Porru.

«Per noi i Giochi Olimpici e Paralimpici, di cui siamo orgogliosi sponsor globali da oltre dieci anni, rappresentano un’ulteriore occasione per fare una differenza positiva e tangibile nelle comunità in cui operiamo. Da qui nasce il programma ‘Campioni Ogni Giorno’, con cui, in occasione di Parigi 2024 e successivamente di Milano Cortina 2026, vogliamo fare leva sullo sport e sui suoi valori per rendere il nostro Paese più inclusivo, supportando lo sviluppo del movimento paralimpico e contribuendo a rendere la pratica sportiva più accessibile alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. L’iniziativa “Sport Senza Confini” va proprio in questa direzione. Per questo non possiamo che essere felici di collaborare con FISPES e Fondazione Conad ETS, con cui si è creata un’importante sinergia, e di poter contribuire ad un obiettivo ambizioso: portare, tramite una crescita progressiva di anno in anno, gli eventi di promozione di sport inclusivo organizzati dalla Fispes tramite la Scuola Itinerante in tutte le regioni italiane per coinvolgere in attività sportive quanti più giovani con e senza disabilità possibile» ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

«Siamo convinti che lo sport sia un mezzo aggregante, capace di trasferire alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione; valori centrali nel lavoro delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio, che quotidianamente dialogano con le comunità locali, portando risposte concrete alle necessità e supportando progetti inclusivi. – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS, che ha concluso: - Per questo, dopo l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, siamo felici di sostenere nuovamente i raduni nazionali della Scuola Itinerante di Fispes, perché mettono in pratica i valori più alti che lo sport sappia esprimere, rendendo protagonisti di attività coinvolgenti bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità e trasmettendo loro un messaggio positivo di incoraggiamento e speranza».

Queste le tappe del progetto “Sport Senza Confini”

2/3 marzo Modena

6/7 aprile Ascoli

20/21 aprile Roma

18/19 maggio Perugia

15/16 giugno Bologna

7/8 settembre Forlì

5/6 ottobre Reggio Emilia / Parma

Ottobre (date da definire) Palermo

26/27 ottobre Lecce

16/17 novembre Bergamo

14/15 dicembre Milano