WWE, Damian Priest: "Non vedo l'ora di essere in Italia"

ROMA - La prima volta in Italia sarà da campione del mondo. Decisamente un biglietto da visita niente male per Damian Priest , fresco di vittoria del World Heavyweight Championship a WrestleMania XL, quando ha incassato il suo Money in the Bank sullo scozzese Drew McIntyre (che aveva appena conquistato il titolo contro Seth Rollins).

Damian Priest al Corriere dello Sport

Una soddisfazione gigantesca, così come quella vissuta subito dopo nel backstage, quando una leggenda come The Undertaker è andato da lui per complimentarsi: "È stato incredibile. Chiunque mi conosce - ha raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport - sa che lui è stato sempre la mia ispirazione e il mio idolo. Iniziare a lavorare con lui e conoscerlo è stato incredibile. Ma avere quel momento speciale, essere lì con la mia famiglia e vedere lui arrivare, cambiando strada appositamente, solo per dire 'congratulazioni, sono fiero di te', è stata una di quelle sensazioni in cui ti viene da dire “cosa sta succedendo?”. Mi ha emozionato, è stato come chiudere un cerchio, con l’idolo che avevo da bambino che è venuto a congratularsi con me per aver ottenuto il più grande successo in questo business, una cosa che non è affatto scontata e che sono riuscito a ottenere. E lui è venuto da me, ha parlato con la mia famiglia con grande umiltà. È un momento che custodirò per sempre".

La prima volta in Italia

Il momento migliore, insomma, per presentarsi per la prima volta in Italia, con il tour della WWE che il 1° maggio farà tappa all’Unipol Arena di Bologna: "Non sono mai stato in Italia, quindi sono molto eccitato di visitarla, vedere le sue attrazioni, mangiare il cibo tipico. Era tanto che la WWE non veniva lì con i suoi tour e quando ci sono questi viaggi internazionali e visitiamo Paesi che non vediamo regolarmente, gli spettatori sono generalmente più desiderosi ed eccitati, questo è un ulteriore stimolo. Non vedo l’ora di sentire l’elettricità nell’aria e dare vita a un grande show. In questi casi c’è sempre un piccolo extra di energia da dare dentro di noi, perché siamo felici per i fan. Chiaramente siamo una compagnia americana e il pubblico americano può vederci sempre. Chiaramente per loro è sempre speciale, ma quando andiamo altrove è differente, c’è qualcosa di diverso nell’aria. Sarà bellissimo".

La passione per il nostro cibo

Dal momento che ha parlato di cibo italiano, non possiamo che domandare quale voglia assaggiare in particolare: "È divertente perché non so proprio da dove cominciare. A New York noi ci vantiamo di essere la città dove c’è il miglior cibo italiano negli Stati Uniti, quindi adesso voglio testare se sia vero. Onestamente non so da dove cominciare. Anzi, se hai qualche consiglio ne sarei molto felice. (visto che lo show sarà a Bologna, suggeriamo lasagne e tortellini, ndr) Perfetto, allora partirò dalla lasagna, che tra l’altro è un piatto che amo. Poi proverò a mangiare più cose possibili, magari accompagnate da un buon vino. Non vedo l’ora di provare tutto questo".