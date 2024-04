Danza sportiva e sport musicali, obiettivo Parigi 2024: "E' solo l'inizio"

"Questo è solo l’inizio di una lunga storia”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha evidenziato il successo della danza sportiva nell’anno olimpico che porterà la break dance per la prima volta alle Olimpiadi. “Ha sempre avuto la potenzialità per diventare disciplina olimpica, già tempo fa sapevo dove saremmo arrivati. Si è creata un’onda che ha trascinato tutti, ho visto la forza del movimento”. La federazione ha organizzato al Salone d’Onore del Coni il primo consiglio federale con la denominazione FIDESM - Federazione Italiana Danza sportiva e Sport Musicali - presentandone il nuovo logo. Con la modifica dello statuto, avvenuta il 24 febbraio, la federazione ha accolto presso di sé nuove discipline, schierandosi con le politiche del Coni di razionalizzazione per l’efficientamento del sistema sportivo tramite aggregazioni e accorpamenti di discipline simili, per una reale e concreta armonizzazione delle strutture sportive, in questo caso Majorette, Aerial Dance, Pole Dance e Jump Rope, oltre agli Sport Musicali per tutti. Il comune denominatore di queste discipline è proprio la musica, elemento peculiare per esprimere la tecnica sportiva.“La speranza è essere già a Parigi e portare una medaglia” ha spiegato la presidente federale, Laura Lunetta. Le due azzurre di punta della breaking, Antilai Sandrini (in foto, ndr) e Alessandra Chillemi, presenti in consiglio federale, gareggeranno alle Olympic Qualifier Series in programma a Shanghai e Budapest nei mesi di maggio e giugno con l’obiettivo di staccare il pass per i Giochi. “L’appoggio che ci state dando è importante. Tra poco partiamo per Shanghai e cercheremo di dare il massimo. Speriamo vada tutto bene”, le parole di Sandrini, mentre Chillemi si è detta sicura che la disciplina “porterà freschezza a Parigi”. Queste, infine, le parole del membro onorario del Cio, Mario Pescante: “Il successo sta nel fatto che i giovani vi seguono. E questo è solo l’inizio”.