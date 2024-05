Spettacolo a Bologna, Unipol Arena sold out per la WWE

BOLOGNA - Nonostante il diluvio che ha colpito Bologna il 1° maggio, è stato un successo straripante quello di WWE Live, con il ritorno in Italia dei talent della più importante compagnia di wrestling al mondo che hanno fatto impazzire i fan dell’ Unipol Arena (sold out, con oltre 9000 biglietti venduti) . I tifosi sono arrivati per l'occasione da ogni parte del nostro Paese, lanciando un grande segnale dal punto di vista della crescita del movimento a livello nazionale. D'altronde è stata un'ottima opportunità per vedere in azione le più grandi stelle di questo sport-entertainment, tra cui l'amatissimo e attesissimo Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, che ha difeso con successo il titolo contro Shinsuke Nakamura.

La promessa di Cody Rhodes

Lo stesso American Nightmare ha poi fatto esplodere la folla con il suo discorso di chiusura, in cui ha promesso di essere al lavoro per portare anche nuove tappe (in concomitanza con episodi televisivi di Raw o SmackDown) in Italia, con il sogno di ospitare un giorno un PLE. Con lui anche il WWE World Champion Damian Priest, che ha conservato la corona in un match a 4 contro Jey Uso, Gunther e Chad Gable, ma anche Randy Orton, Naomi (vestita con il tricolore) e molti altri ancora. Lo show è stato il preludio di WWE Backlash France, prossimo Premium Live Event previsto per sabato 4 maggio (dalle 18.30), direttamente dalla LDLC Arena di Lione-Decines, disponibile sul WWE Network.