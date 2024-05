Roma a tutto sport nel Municipio VII: gli appuntamenti del weekend

Si svolgerà al Centro Sportivo Cinecittà Bettini (sabato 4 maggio dalle 9.00 alle 12.00) la giornata conclusiva dei Giochi Scolastici 2024, il progetto organizzato dalla A.S.D. GTM e finanziato dal VII Municipio allo scopo di promuovere lo sport e i sani stili di vita nelle scuole primarie del territorio. Dal mese di febbraio 2024, i Giochi Scolastici hanno coinvolto oltre 5000 studenti delle classi terze, quarte e quinte di 1 4 Istituti Comprensivi e 30 Plessi scolastici del VII Municipio per un totale di 250 classi, che si sono sfidati in prove motorie, come il salto in lungo da fermo, il lancio della palla da 1 kg, la corsa di velocità (30 m), la corsa ostacoli (30 m), percorso motorio e una maratonina. Gli alunni finalisti, si sfideranno sabato 4 maggio al centro sportivo del Cinecittà Bettini, nella giornata finale dei Giochi Scolastici. Il giorno successivo, domenica 5 maggio , tutti gli alunni che hanno preso parte ai Giochi Scolastici potranno partecipare alla XXII Maratonina Cross nel Parco della Romanina, via L. Schiavonetti, la manifestazione podistica gratuita organizzata sempre dalla A.S.D. GTM e patrocinata dalla Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma VII, CONI Regionale, CIP Lazio, UISP Roma e CSI Roma. Fin dalle prime edizioni infatti, sono sempre numerose le scuole del Municipio VII che partecipano da alla Maratonina Cross, entrata di diritto nel programma di educazione motoria che la GTM svolge durante l'anno scolastico nei vari plessi del territorio. Come in ogni edizione, gli istituti con il maggior numero di iscritti saranno premiati con materiale sportivo/didattico grazie al progetto "La Maratonina per la Scuola", che giunge alla 17ª Edizione con un montepremi di € 600,00.

La Maratonina Cross, un evento per tutti.

All'interno del Parco ci sarà una zona dedicata all'intrattenimento dei bambini con animatori, che promuoveranno giochi di "strada e popolari" come il gioco della campana, il salto della corda, palla avvelenata e molti altri. Un'area sarà invece destinata ai piccoli da 2 a 5 anni, dove insegnanti della GTM che operano nelle scuole dell'infanzia coinvolgeranno i bambini con giochi e percorsi motori. Inoltre, grazie alla collaborazione di Associazioni Sportive del territorio e di Federazioni Sportive, saranno promosse esibizioni di karate, ginnastica artistica, danza moderna, balli di gruppo, fitness, tiro con l’arco (con la A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina), scherma, ed altro. Nel “villaggio atletica” i partecipanti potranno cimentarsi nel salto in alto e in lungo, nella corsa velocità e ad ostacoli e lancio del vortex. La ASD Archi di Claudio, installerà un gonfiabile per simulare il gioco del GOLF. La A.S.D. Federico Civolani Tennis GTM, allestirà dei mini campi da tennis per far provare tutti i bambini. Il Parco della Romanina ospiterà inoltre un percorso di gimkana con bicicletta organizzato dal CSI Roma, giostre gonfiabili e il villaggio di Atletica Leggera con il salto in alto, salto in lungo, lancio del vortex, del peso, corsa ostacoli e di velocità. Durante l'evento, saranno presenti anche artisti amici della GTM e della Maratonina Cross, come il "Mago Marameo" che presenterà il suo spettacolo di magia e le gigantesche bolle di sapone. Ad allietare la festa ci sarà inoltre la banda musicale Cecafumo e la banda Murga.