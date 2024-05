Arrampicata sportiva, a Shanghai sognando Parigi: gare in tutto il weekend

Sognando Parigi e non è il titolo di un film, ma la missione della squadra di arrampicata sportiva. Da oggi a domenica il team azzurro FASI sarà in gara a Shanghai per il penultimo slot per i pass per i Giochi. Il prossimo sarà a giugno, dal 20 al 23 a Budapest.

La squadra, composta dai cinque velocisti Beatrice Colli, Giulia Randi, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos e dai 7 combinatisti Laura Rogora, Camilla Moroni, Giorgia Tesio, Filip Schenk, Marcello Bombardi, Giorgio Tomatis, Stefano Ghisolfi è accompagnata dallo staff federale, composto dal direttore tecnico Vincenzo De Luca, dal tecnico di specialità Speed Aldo Reggi, dal vice direttore tecnico Eloisa Limonta e dal fisioterapista Giuliano Pompili.

Il Presidente Battistella ha salutato la delegazione in partenza: “I ragazzi stanno bene, sono molto motivati. Un grande augurio a loro e un ringraziamento a tutta la struttura federale, al direttore tecnico Vincenzo De Luca, ai tracciatori a tutto lo staff medico. Dopo tanti mesi di preparazione arriviamo al dunque: siamo fiduciosi che i ragazzi faranno del loro meglio. Facciamogli un grande tifo e avanti tutta!”.

Le Olympic Qualifier Series si svolgeranno a Shanghai (al Huangpu Riverside) da oggi al 19 maggio 2024 e a Budapest (al Ludovika Campus) dal 20 al 23 giugno 2024. Questi due appuntamenti rappresentano l’ultima chance di qualificazione per Parigi 2024: determineranno quali atleti (oltre a quelli già qualificati precedentemente) parteciperanno alle Olimpiadi nelle discipline del breaking, dello skateboard, della BMX freestyle e naturalmente dell'arrampicata sportiva. Ci sono in palio oltre 150 quote per i Giochi che saranno confermate solo alla fine della seconda tappa a Budapest.

Saranno 464 gli atleti a gareggiare alle OQS di Shanghai in tutti e quattro gli sport.

Mentre a Tokyo 2020 per l’arrampicata sportiva c'era in palio un set di medaglie per genere, a Parigi ce ne saranno due. Oltre 160 climbers si sfideranno per conquistare i 30 pass disponibili per Parigi 2024: 5 per genere nella Speed e 10 per genere nella Combinata Boulder+ Lead.

Ciascun atleta potrà arrivare a conquistare fino a 100 punti: 50 al massimo in ciascuno dei due eventi tra Cina e Ungheria. La graduatoria sarà formata dal punteggio sommato di entrambe le tappe.

Nella Speed femminile le nostre due velociste Giulia Randi (Vicecampionessa Italiana Speed 2021, 2022 e 2023, Vicecampionessa Mondiale Giovanile 2021) e Beatrice Colli (Campionessa del Mondo Giovanile Speed 2021 e 2022, Campionessa Italiana 2021, 2022 e 2023, bronzo agli Europei di Cracovia, detentrice del record italiano femminile) dovranno confrontarsi con atlete del calibro delle polacche Natalia e Aleksandra Kalucka, la francese Capucine Viglione, le spagnole Martinez Vidal e Romero Pérez, le cinesi Zhang, Di Niu e Wang.

Nella Speed maschile gli avversari per il nostro Ludovico Fossali (Campione del Mondo Speed 2019, partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e numerose medaglie vinte in Coppa Europa e Coppa del Mondo), Gian Luca Zodda(Campione Mondiale Giovanile 2016 e 2018, oro nella prima tappa di Coppa Europa Speed 2024) e Alessandro Boulos (presente nelle competizioni internazionali dal 2009, con 36 partecipazioni all’attivo) sono davvero temibilissimi: gli indonesiani ex detentori del record mondiale Veddriq Leonardo e Kiromal Katibin, il polacco Dzienski, i cinesi Peng Wu, Zhang e Long, lo spagnolo Erik Noya Cardona, gli ucraini Tkach e Ilchyshyn, solo per citarne alcuni.

Nella Combinata femminile le nostre azzurre Laura Rogora (infiniti titoli italiani, Campionessa Mondiale Giovanile 2018-2019, bronzo ai Mondiali di Mosca 2021, sempre ad altissimi livelli in Coppa del Mondo Lead e Combinata, partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo), Camilla Moroni (5 volte Campionessa Italiana Boulder, Vicecampionessa del Mondo Boulder a Mosca 2021, argento nell’ultima tappa di Coppa del Mondo Boulder) e Giorgia Tesio (vicecampionessa italiana Boulder e Lead) lotteranno con le unghie e coi denti per un pass olimpico, contro avversarie molto titolate: l’americana Brooke Raboutou, le giapponesi Miho Nonaka e Futaba Ito, la serba Stasa Gejo, la tedesca Hannah Meul, le slovene Mia Krampl e Sara Copar, la cinese Luo Zhilu, la francese Zélia Avezou e molte altre.

Nella Combinata maschile gareggeranno i nostri Filip Schenk (Campione Italiano Lead 2023, vicecampione italiano Boulder 2023 e Campione 2022; Campione del Mondo giovanile Boulder 2015-2017; Campione Europeo giovanile Boulder 2016-2018 e Lead 2017), Marcello Bombardi(presente nelle competizioni internazionali dal 2007, con 175 partecipazioni all’attivo. vicecampione italiano Lead nel 2022, 3° nel 2021, 2° nel 2020, 5° nel 2023), Giorgio Tomatis (Vincitore della Coppa Italia Assoluta Lead 2023; vicecampione italiano Lead 2023; Medaglia d’argento agli European Games di Cracovia) e Stefano Ghisolfi (detentore di numerosissime medaglie in campo internazionale dal 2007 ad oggi, vincitore della Coppa del Mondo Lead nel 2021; Campione Italiano Lead 2020, 2021 e 2022).

Il programma di gara:

oggi alle 4.30 (ora italiana) si svolgeranno le qualifiche maschili e femminili di Boulder. Venerdì 17 alle ore 4 partiranno le qualifiche di Lead, alle 10.50 le qualifiche di Speed, prima femminili e poi maschili.

Sabato 18 alle 3.30 avranno inizio le semifinali di Boulder e alle 7.30 le semifinali Lead. Alle 11 le finali di Speed.

Domenica 19 alle ore 4 sarà finali di Boulder maschile, a cui seguiranno, alle 6 le finali di Lead maschile. Alle ore 9.30 si disputeranno le finali di Boulder femminile e alle ore 11.30 le finali di Lead femminile.