Arrampicata sportiva, nelle qualifiche Boulder in evidenza Moroni

Alle 4.10 di stanotte sono partite le Olympic Qualifier Series a Shanghai che assegneranno gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Gli atleti sono stati impegnati nelle qualifiche Boulder, i cui risultati si sommeranno con quelli delle qualifiche Lead per determinare la top 20 per genere che potrà accedere alla semifinale.

Nella categoria femminile brilla la nostra Camilla Moroni, che con una formidabile prestazione conquista la terza posizione, con il punteggio totale di 99.6 (dove il punteggio massimo è 100) a pari merito con la giapponese Nonaka. Comincia alla grande con un top flash nel primo blocco e conquista caparbiamente gli altri 3, utilizzando 8 tentativi. Davanti a lei di pochissimo solo l’altra atleta giapponese Futaba Ito e l’ucraina Kazbekova.

Laura Rogora conduce una buona gara e chiude al 22° posto con 54.9 punti (con 2 top, 2 zone alte e 3 zone basse, 3-3-4 tentativi). Giorgia Tesio è 29° col punteggio di 49.2 (1 top, 3 zone alte, 4 zone basse, 2-11-12 tentativi). Buona prova anche per Stefano Ghisolfi, che si piazza al 25° posto con un punteggio totale di 39.2, grazie al top raggiunto nel secondo blocco (1 top, 1 zona alta, 4 zone basse, 1-1-12 tentativi). Filip Schenk si posiziona al 30° posto con 34.4 punti. Marcello Bombardi si classifica 45° e Giorgio Tomatis 46°.

Conduce la qualifica il coreano Dohyun Lee, seguito dal britannico McArthur e dallo spagnolo Gines Lopéz.

Ma non è ancora tempo di bilanci, gli azzurri devono rimanere concentrati in vista della qualifica Lead, determinante per stilare il ranking degli atleti che parteciperanno alla semifinale e si giocheranno i 10 pass olimpici per genere. Appuntamento stanotte alle ore 3.40: sono 7 i combinatisti in gara.

Ma ecco un promemoria degli appuntamenti di questa emozionante Qualifica Olimpica:

Venerdì 17

Ore 3.40 qualifiche Lead

ore 10.30 qualifiche Speed

Sabato 18

ore 3.10 semifinali Boulder

ore 7.10 semifinali Lead

ore 10.40 finali Speed

Domenica 19

ore 3.25 finale Boulder maschile

ore 5.45 finale Lead maschile

ore 8.50 finale Boulder femminile

ore 11.10 finale Lead femminile