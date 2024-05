Torna la festa dello sport a Rieti

RIETI - Torna la grande festa dello sport del centro Italia dal 13 al 16 giugno. Tutto pronto per la nona edizione del Rieti Sport Festival nella sua collocazione naturale, nel centro storico del capoluogo sabino, nel suo ruolo di attrattore sportivo che dà spazio e voce a tutti coloro che amano e praticano lo sport. Il Festival nasce da un’idea di Sergio Battisti e del giornalista SKY e anchorman Stefano Meloccaro. “La piazza è il luogo dove ci si incontra, dove si stringono legami e anche dove si crea economia ed in piazza siamo tornati – ha dichiarato il direttore sportivo, Stefano Meloccaro – il festival nasce per fare rete ed essere inclusivo, per unire tutti coloro che amano Rieti e lo sport. E’ una festa che deve portare allegria e sviluppo in questa città” - conclude Meloccaro.

Il villaggio sportivo

Nel cuore della città, nelle due piazza principali Vittorio Emanuele II e Cesare Battisti e nello spazio retrostante il Palazzo del Comune a Largo Alfani, verrà allestito il Villaggio sportivo circa con numerose postazioni fisse, strutture polivalenti e campi da gioco, spazi per dimostrazioni, seminari tecnici, pratica sportiva, esibizioni e area talk dove si alterneranno ogni giorno ospiti locali, nazionali, internazionali rappresentativi di tutti i settori dello sport nonché campioni, atleti e vip che riceveranno gli attesi PREMI RSF, che ogni anno vengono consegnati a coloro che si sono distinti nella pratica e diffusione dei valori sportivi.

Ancora una volta saranno rappresentate molte federazioni sportive e numerose discipline del territorio che confermano una significativa vocazione sportiva della provincia di Rieti: basket, baskin, padel, Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, Bike Trial, volley, tiro con l’arco, rugby, motociclismo, special olympics, scherma storica e vichinga, karate, Krav Maga, difesa personale, trekking, Golf, Golf fit, gioco Freccette, esposizione moto d’acqua e motoscafo, esposizione aliante (Gliding World Championships), ciclismo, ginnastica ritmica, dimostrazione manovra BLSD.

Per il padel oltre agli incontri quotidiani presso l’Asso Sporting Club, è in programma il 16 giugno il PADEL SOLIDALE, in campo molti VIP, tra cui leggende dello sport e personaggi dello spettacolo che dedicheranno la domenica ad un progetto di solidarietà.

Missione 2024

L’edizione 2024 scommette sulla sostenibilità nello sport. In seguito ad una sinergia con Cristiana Pace, founder e Ceo di Enovation Consulting, agenzia di consulenza specializzata in sport e sostenibilità, grazie alla preziosa collaborazione di Federico Rinaldi e Riccardo Guerci, il RSF ospiterà testimonial d’eccezione dall’automobilismo al calcio, della sostenibilità nello sport, un concetto molto importante che ancora necessita di essere divulgato nel mondo sportivo italiano e anche reatino.

“C'è una frase molto significativa che dice: il 25% delle persone crede alla scienza, mentre il 70% crede allo sport. Se lo sport riuscisse a dare l'esempio e veicolare un messaggio sulla sostenibilità, potremmo cambiare il mondo: questa è la mia visione – ha dichiarato l’ing. Cristiana Pace tra le top 50 ingegneri donna che ha tra i suoi clienti il team di Formula 1, Formula E, circuiti nazionali e internazionali e il Club calcistico AS Roma. Gli ideatori del Festival, Battisti e Meloccaro hanno ritenuto che lo sport possa rappresentare un canale privilegiato attraverso cui agire e comunicare la sostenibilità nello sport a cui molte associazioni sportive devono puntare. “Lo sport può ispirare cambiamenti positivi nella società e portare benefici ambientali, sociali ed economici. Questo festival poterà avanti lo sport come motore di sostenibilità” – dichiara il Presidente Sergio Battisti.

Istituzioni e sponsor privati

Le istituzioni condividono il progetto di promozione sportiva e territoriale che non si è mai fermato nemmeno durante la pandemia, riconoscendone il valore sociale, economico e culturale.

Il Festival, ha dato visibilità nazionale al territorio reatino, anche grazie ai grandi personaggi venuti in città per ricevere i tradizionali Premi RSF nati come un riconoscimento ad artisti, atleti, professionisti che si sono distinti per la valorizzazione dello sport.

L’edizione 2024 è stata supportata dal Comune di Rieti, dalla Provincia di Rieti, dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Varrone e patrocinata da Sport e Salute e dal CONI.

Si conferma il sostegno prezioso di uno dei principali gruppi bancari d’Europa Intesa Sanpaolo e il supporto di alcune delle migliori aziende italiane nel food: DimmidiSì - La Linea Verde, gruppo italiano leader nell'ortofrutta, Zanetti Formaggi e Igor Gorgonzola. Automotive Rieti è ancora una volta, mobility partner della manifestazione. Rinnovata anche quest'anno la partnership con SKY SPORT e il CORRIERE DELLO SPORT-STADIO. Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per la Festa dello sport più attesa dell'anno.