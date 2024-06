Campionati italiani di Teqball: due medaglie per la Lazio

Ai Campionati Italiani di Teqball del 1-2 giugno, che si sono tenuti a Roma presso il centro Eschilo 2,la Lazio conquista l’argento con Nicola Carlini nel doppio maschile versione indoor ed il bronzo con Simone Valzano nel singolo in versione beach.

“Oltre che per le due prestigiose medaglie conquistate - le parole del presidente della S.S. Lazio Teqball Andrea Paolini- siamo veramente felici di avere raggiunto uno dei nostri obiettivi principali: la valorizzazione dei giovani. Per la Lazio Teqball questo Campionato Italiano , ha rappresentato l’occasione di far esordire nuovi ragazzi del vivaio che si sono affacciati da poco a questo sport e hanno scelto di farlo con i nostri colori."

"Davide Contu e Claudio Civitenga - continua Paolini - che abbiamo conosciuto nell’ambito del progetto EU TEQ GAMES, e Simone Valzano malgrado la poca esperienza hanno dimostrato ottimi fondamenti tenacia e grinta in tutti gli incontri disputati. Continueremo su questa strada inserendo nuovi ragazzi/e che vorranno cimentarsi in questa disciplina e creando nel nostro vivaio i campioni del futuro”