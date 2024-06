RSF, Iinizia il countdown: il festival è azzurro

Mancano una manciata di giorni per il festival dello sport del centro Italia giunto alla IX edizione, in programma dal 13 al 16 giugno . Un progetto che unisce sport e divertimento con l’obiettivo di dare un contributo alla crescita del territorio, ovvero la “provincia italiana” fatta di piccoli e grandi comuni, aree interne, borghi meravigliosi in cui lo sport svolge un ruolo centrale come presidio sociale e sportivo. La città di Rieti risulta avere un alto indice di sportività con molti impianti e numerose discipline sportive praticate ad altissimi livelli.

Questa vocazione sportiva è stata raccolta 9 anni fa da Sergio Battisti e Stefano Meloccaro che hanno ideato un contenitore per poter esprimere al meglio questa sportmania potenzialmente un volano anche per l’economia. Quest’anno verrà promossa anche la tematica della SOSTENIBILTA’ NELLO SPORT con l’esperta, l’Ing. Cristiana Pace.

La festa dello sport torna dunque nel cuore della città sabina, con un grande villaggio sportivo sviluppato su tre piazze del centro storico con circa 30 postazioni di associazioni sportive, numerose discipline, aree attrezzate per seminari, dimostrazioni, campi di basket, rugby, golf fit, tra cui circolare e provare liberamente per tutti e 4 i giorni della kermesse sportiva fino alle ore 24. Si potranno provare numerose altre discipline tra cui: enduro, ciclismo, bike trial, scherma storica, vichinga, classica, arti marziali, aerial, volley, Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai. In corso ogni giorno il BOBO (Vieri) GRANDE SLAM, tour annuale di Italy Padel Tour e incontri di basket e baskIn.

Tornano anche gli attesi Premi RSF, ovvero riconoscimenti a persone e campioni che si sono distinti per impegno e passione nella propria disciplina e a persone che nel corso della loro attività hanno contribuito alla crescita della cultura sportiva. Tutti i nomi verranno svelati sui social. Per dirla in nota, con la famosa canzone di Celentano il festival è troppo azzurro per me con la presenza di tanti campioni azzurri che verranno premiati durante la 4 giorni.

A partire da Eleonora Lo Bianco per il volley, Riccardo Visconti per il basket, Maria Teresa Motta per il Judo, attesi azzurri di wakeboard, calcio, olimpionici di atletica anche con la presenza del coach di Marcell Jacobs, Rana Reider, azzurri del volo a vela, con la presenza anche del Presidente dell’AeroClub di Rieti organizzatore dei Campionati Mondiali di Volo a Vela 2027 che si terranno a Rieti, provincia dalle correnti ascensionali uniche. Verranno lanciate nuove società e premiate quelle che hanno ottenuto risultati importanti, verrà presentata la tappa reatina del campionato nazionale di Enduro da Ammotora Club e la tappa reatina (Monte Terminillo) unica in Italia della K42, l’internazionale off-road marathon. “ Continuiamo a tenere alto il nome di Rieti, diamo voce e visibilità a questa città dello sport e anche quest’anno ravanando nella mia agenda, porterò per il Padel solidale alcuni amici: Gilles Rocca, Pietro Sermonti, Gimmy Gione, Paolo Canè, Gabriele Corsi, Pierluigi Pardo e altre sorprese – ha dichiarato l’anchorman Stefano Meloccaro – Il Festival è diventato ormai un volano che ha energia propria e non ha bisogno di testimonial d’eccezione perché crea comunque molto movimento e sinergie.”



L’edizione 2024 è stata supportata dal Comune di Rieti, dalla Provincia di Rieti, dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Varrone e patrocinata da Sport e Salute e dal CONI.

Si conferma il sostegno prezioso di uno dei principali gruppi bancari d’Europa Intesa Sanpaolo e il supporto di alcune delle migliori aziende italiane nel food: DimmidiSì - La Linea Verde, gruppo italiano leader nell'ortofrutta, Zanetti Formaggi e Igor Gorgonzola. Automotive Rieti è, ancora una volta, mobility partner della manifestazione. Rinnovata anche quest'anno la partnership con SKY SPORT e il CORRIERE DELLO SPORT – STADIO.

Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per la Festa dello sport più attesa dell'anno.

Il programma completo è visionabile sul sito rietisportfestival.it ed è suscettibile di modifiche.



ALBO D’ORO DEL RIETI SPORT FESTIVAL: Nelle passate edizioni sono stati premiati tra cui : tra cui Bonolis, Neri Marcorè, Bepe Vio, Carlo Verdone, Lorella Cuccarini, Andrea Lo Cicero, Malagò, Bruno Vespa, Paolo Di Canio, Massimo Giletti, Tommaso Paradiso, Maria Grazia Cucinotta, Max Giusti, Raoul Bova, Gene Gnocchi, Kristian Ghedina, Girogio Rocca, Stefano Tacconi, Arianna Talamona, Gabriele Gravina, Lorenzo Porzio, Gigi Di Biagio, Vezzali, Francesco Moser, Stefano Tacconi, Davide Re, Luciano Serafica, Daniele Cassioli, Bonora, Vito Cozzoli, Stefania Belmondo, Andrea Scanzi, Marino Bartoletti, Corrado Barazzutti, Federica Brignone, Giovanni Vernia, Giuseppe Brindisi, Miki Biason, Francesco Fenici, Elena Micheli Sinisa Mihajlovic, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Kristian Ghedina, Tomas Slavik, Airton Cozzolino, etc.