Da Totti a Tamberi e Castrogiovanni: un video pe i WEmbrace Games 2024 con Bebe Vio

Un annuncio importante, che arriva direttamente dai campioni dello sport, dello spettacolo e della musica. Diverse voci, unite per lanciare i WEmbrace Games 2024, l’evento organizzato dall’Associazione art4sport ONLUS fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. Nel video sono presenti, oltre alla campionessa paralimpica di scherma, anche Francesco Totti, ex-calciatore della Roma e della Nazionale Italiana già protagonista nel corso dei WEmbrace Games 2023, Gianmarco Tamberi, altista italiano fresco vincitore della medaglia d’oro ai campionati europei di atletica leggera di Roma, Paola Cortellesi, attrice, comica, sceneggiatrice e regista italiana, Achille Lauro, cantautore, e Martín Castrogiovanni, ex-rugbista che sarà in campo domani sera nella Capitale.

Tutto è pronto quindi per la dodicesima edizione della rassegna, che torna allo Stadio dei Marmi di Romadove, a partire dalle 20:00, andrà in scena una serie di sfide tra squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, in un appuntamento dai connotati spettacolari e dalla forte impronta votata all’inclusione. A raccontare la serata ci saranno tre volti storici della kermesse e di Radio Deejay, Giorgio Maria Daviddie Furio Corsetti del Trio Medusa e Danilo Da Fiumicino. Saranno presenti, sia in campo che fuori, diversi personaggi delle istituzioni, dello spettacolo e dello sport.

L’iniziativa avrà come scopo una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. L’obiettivo dell’Associazione è quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico.