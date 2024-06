Chiusa la nona edizione del Rieti Sport Festival tra grande pubblico e tanti campioni

Sfogliare l’album della 4 giorni di sport che è sempre capace di dare vita e opportunità ad un territorio, significa fare una carrellata di eventi e protagonisti che hanno caratterizzato la nona edizione del RSF , ad iniziare dalla pagina di atletica grazie al delegato della Fidal Riccardo Guerci: Rana Reider (coach Marcell Jacobs), i campioni del mondo Gelindo Bordin, Francesco Panetta, Stefano Tilli, l’Atletica Studentesca Andrea Milardi che organizzerà Gli Europei Juniores, la pagina del calcio con i Melo Racconti in collegamento con le leggende Gianfranco Zola, Vincent Candela, Luca Toni , la pagina del volley con la campionessa Eleonora Lo Bianco 548 con la maglia della nazionale, la pagina del basket con Riccardo Visconti miglior prospetto di A1 e sport influencer, Silvia Marziali ufficiale medico Aeronautica militare, miglior arbitro di serie A, Massimo Cortinovis Head of Digital Strategies Lega Basket SERIE A, la pagina del wakeboard con una rappresentativa della nazionale tra cui la reatina Giulia Castelli unica donna la mondo a fare una rotazione di 900 gradi accompagnata dal primo Presidente reatino di Federazione, Claudio Ponzani alla guida della FISSW in preparativi per le Olimpiadi con il surf.

E non basta, per il Rieti Sport Festival che è un contenitore che celebra lo sport e tutti i suoi protagonisti, i riconoscimenti continuano con la pagina del motorismo con il pilota Gian Maria Gabbiani, campione automobilistico e di motonautica, nonché testimonial della campagna motivazionale contro la disoccupazione giovanile “Allenarsi per il Futuro” ideato da Bosch Italia e ancora motorismo con il lancio della penultima tappa del campionato italiano di Enduro che si farà a Rieti a Settembre organizzato dal Moto Club Ammotora, la pagina del volo a vela con la presentazione da parte dell’Aero Club di Rieti dei Mondiali di Volo a Vela 2027 assegnati a Rieti, la pagina del canottaggio con il giovane campione Sebastiano Renzi, la pagina delle arti marziali con un Trofeo città di Rieti e la premiazione di vecchie glorie del Judo e Karate come le già campionesse del mondo Maria Teresa Motta e Roberta Sodero, la squadra femminile del centro tecnico regionale Lazio Fijlkam, pagina dello sport inclusivo con l’amichevole Fortitudo Baskin Rieti contro la Trasimeno Baskin, la premiazione dell’ASD Sport e Terapia e la targa a due campioni di calcio a 5 della Special Olympics e il lancio del progetto a fine giugno di rugby inclusivo con la BEE Rugby Rieti.

Premiate tutte le società sportive del territorio che hanno chiuso una stagione di successi. Premiato anche per la sua passione sportiva l’attore, regista, imprenditore Gilles Rocca.

Importanti anche i temi trattati in questa nona edizione: la sostenibilità nella tavola rotonda con il gotha del settore: Cristiana Pace Cristiana Pace tra le top 50 ingegneri donna che ha tra i suoi clienti il team di Formula 1, Formula E, circuiti nazionali e internazionali e il Club calcistico AS Roma, innovatrice ed esperta di sostenibilità nello sport, Andrea Santini, responsabile Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico Francesco Pastorella Global Chief Sustainability Development di Rothschild Dynasty, accompagnati da Federico Rinaldi Amministratore del Parco Scientifico e Tecnologico dell’ALTo Lazio e dall’Assessore allo Sport Chiara Mestichelli. Altro tema importante la prevenzione cardiaca con l’Accademia del Soccorso che ha tenuto corsi gratuiti durante la 4 giorni sulle manovre BLSD e la campagna di sensibilizzazione con l’abusivismo della professione “ Fisioterapisti in Ordine” curata dall’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio.