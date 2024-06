La voce di Al Bano riscalda la SAFE CUP

La XVII edizione della SAFE CUP , evento sportivo organizzato da SAFE , in collaborazione con Reden e AICS , si è conclusa con grande successo presso il Centro Sportivo Eschilo 2 a Roma.

Con oltre 50 team in gara e più di 400 atleti, l’evento ha offerto un’opportunità unica per le principali istituzioni, associazioni e aziende leader nei settori dell’energia e dell’ambiente, di confrontarsi e mettersi alla prova in competizioni sportive di calcio a 5, beach volley e padel.

Raffaele Chiulli, Presidente - SAFE, ha dichiarato: “La SAFE CUP è uno straordinario momento di aggregazione e inclusione, che coinvolge imprese, istituzioni e tanti giovani. È una grande occasione di networking e team building, che favorisce lo scambio di idee e la collaborazione tra i professionisti del settore”.

La presenza di ospiti illustri e testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo ha reso l’evento ancora più speciale e ricco di sorprese. Tra le personalità più celebri, Al Bano, vera icona della cultura italiana, ha arricchito l’evento con la sua presenza. La sua voce potente e il suo contributo alla musica hanno conquistato il pubblico a livello globale, riscuotendo successo in numerosi paesi e diventando un simbolo di eccellenza artistica riconosciuto in tutto il mondo.

Le competizioni sportive si sono svolte con grande spirito competitivo e di fair play, evidenziando l'impegno delle rappresentative del mondo dell’energia nel promuovere uno stile di vita sano, attivo e sostenibile. Al termine delle combattute fasi finali del torneo, la rappresentativa di Alperia si è aggiudicata il titolo nel calcio a 5, mentre Acea ha conquistato il primo posto nei tornei di beach volley e padel.

Grazie alla collaborazione con Green Future Project, la SAFE CUP è stata resa un evento sostenibile e "carbon neutral", sottolineando così l’impegno di SAFE verso la sostenibilità.

In conclusione, la SAFE CUP ha celebrato i team vincenti con una suggestiva cerimonia di premiazione, dando appuntamento a tutti i professionisti e appassionati di sport alla prossima imperdibile edizione.

Hanno partecipato le rappresentative aziendali: A2A, Acea, Alperia, API – IP, Axpo Italia, CSEA, Cybertech, Ecosfera Servizi, EF Solare Italia, EFM, EP Produzione, Gitti and Partners, Green Future Project, Italgas, Key To Energy, Pulsee Luce e Gas, REDEN, Società Gasdotti Italia, Terna.