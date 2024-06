Oktagon Tsunami, che sfide mondiali

TITOLI MONDIALI. In totale 3 titoli iridati (incluso Faraoni), 5 Super Prestige Fight e 1 Co-Main event (dove il torinese Juri Farcas affronterà l’esperto portoghese Bruno Suzano). Proprio Farcas è atteso a Roma, dopo la vittoria di quest’inverno a Torino (sempre all’interno di Oktagon). Punta ad un successo convincente per lanciarsi definitivamente in una carriera di respiro internazionale. I due kickboxer (nella categoria fino a 95 kg – al meglio di tre round da tre minuti ciascuno) sono conosciuti dal grande pubblico per la potenza devastante dei loro colpi. Sempre nel programma di Oktagon (la biglietteria è su Clappit.com) sono previsti altri due mondiali (la main card parte alle 19.40): Rudi Mendes (POR), campione di K1, sarà opposto a Petrisor Alin Calin (ROM) nella categoria di peso fino a 70 kg, mentre Paolo Cannito (ITA) è atteso da Hamada Azmani (maroccchino naturalizzato spagnolo) in quella fino a 57 kg. La card di Oktagon Tsunami si è arricchisce, come anticipato, di 5 “Super Prestige Fight”. Il primo vede l’italo-ucraino Taras Hnatchuk opposto al temibile georgiano Davit Kiria (categoria peso fino a 72,5 kg); mentre in quella fino a 77 kg il marocchino (naturalizzato italiano) Musta Haida sarà opposto all’inglese Jamie Bates.