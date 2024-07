La storica impresa dell'Italia alla Coppa del Mondo di freccette

Dopo un'attesa di dieci anni, l'Italia ha finalmente superato il primo turno della Coppa del Mondo di Freccette, segnando un momento storico per il nostro Paese in questo sport. La competizione, che ha visto la partecipazione di 40 nazioni, si è svolta a Francoforte in un torneo intensissimo della durata di quattro giorni. La squadra italiana, composta da Michele Turetta di Vicenza e Massimo Dalla Rosa di Feltre , ha mostrato una preparazione, determinazione e una tenuta mentale straordinaria. Nel girone iniziale, gli azzurri hanno trionfato contro avversari di grande calibro come gli Stati Uniti e il Portogallo, dimostrando di poter competere ad alti livelli. Agli ottavi di finale, l'Italia ha affrontato e battuto l'Australia, conquistando una vittoria significativa e avanzando ai quarti di finale. Qui, hanno incontrato il Belgio in una sfida avvincente che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Purtroppo, dopo una battaglia serrata, l'Italia è stata sconfitta nel leg decisivo.