Impresa Jaan Roose, attraversa lo Stretto di Messina su una fune: ma nel finale qualcosa va storto

MESSINA - Altra impresa per Jaan Roose: l'atleta Red Bull è infatti arrivato al Pilone di Messina dopo essere partito dal pilone di Santa Trada a Villa San Giovanni, imbragato a 250 metri di altezza. Il 32enne estone ha compiuto una vera e propria impresa mai tentata in precedenza: la 'Messina Crossing', ovvero attraversare i 3600 metri dello Stretto di Messina su una fune di 1,9 centimetri di larghezza e a 200 metri sul livello del mare. Roose, che ha ricevuto una granita al suo arrivo, si è detto "molto felice per l'impresa" realizzata in due ore e 57 minuti. Ma il colpo di scena finale spiazza tutti...