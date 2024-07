Tennis Tavolo, Gianfranco Paglia conquista il titolo di campione del mondo

"È la prima volta che i paralimpici partecipano al ITTF World Master Table Tennis Championships presented by Stage Global, nel singolo ieri a Roma ho conquistato il titolo di Campione del mondo. Al di là del titolo voglio ringraziare gli organizzatori e sottolineare che la bellezza di tutto sta sempre nel vedere come lo sport sia in grado di unire 110 Paesi con 6mila competitor. Un messaggio questo che dovrebbe essere da monito per tutti e capire che nel mondo si ha voglia esattamente di questo, di unione, di condivisione, di pace." Lo annuncia il Ten Col Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa sulla sua pagina Facebook.