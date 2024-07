“I Fantastici – fly2paris”, la serie con Bebe Vio su RaiPlay dal 24 luglio

Dieci storie di 11 atleti che ce la mettono tutta per riuscire a qualificarsi alle Paralimpiadi, ognuno nella propria disciplina. Storie segnate da una ferita profonda e dal sogno di vincere, comune a ogni sportivo, che diventa ancora più importante quando si tratta di atleti con disabilità, per i quali la lotta per conquistare una medaglia coincide con quella per riconquistare la vita. “I Fantastici – fly2paris”, seconda stagione della serie in esclusiva su RaiPlay dal 24 luglio, racconta in dieci puntate in boxset, più una speciale, i vissuti di dieci atleti, campioni nelle discipline di atletica leggera, nuoto, canoa, scherma e basket in carrozzina. Per realizzare il loro sogno hanno deciso di unirsi e diventare una squadra, capitanata da Bebe Vio , la schermitrice paralimpica più medagliata d’Italia.

Fly2Paris su RaiPlay, con 17 ragazzi protagonsiti

Il progetto “Fly2Paris”, che coinvolge diciassette ragazzi, nasce proprio dalla sua idea di seguire il percorso sportivo degli atleti del team che fa parte dell’Associazione art4sport Onlus, fondata nel 2009 dai genitori di Bebe -T eresa Grandis e Ruggero Vio - in vista delle Paralimpiadi in programma dal 28 agosto all’8 settembre. Protagonisti della serie insieme a Bebe Vio anche Elisa Spediacci (sitting volley), Riccardo Bagaini (atletica leggera), Cristian Volpi (canoa), Giuliana Chiara Filippi (atletica leggera), Alessandro Sbuelz (basket in carrozzina), Gaia Mercurio (nuoto), Emanuele Lambertini e Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Francesco Imperio (atletica leggera), Giulio Maria Papi (basket in carrozzina), Davide Bartolo Morana (atletica leggera).

“I Fantastici – Fly2paris” è una produzione Stand by me per Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Produttore creativo Simona Ercolani. Una serie scritta da Simona Iannicelli e Olimpia Sales. Supervisore della produzione Teresa Carducci, produttore esecutivo Stand by me Francesca Fredducci. Delegata di produzione: Giulia Santi. Regia di Emanuele Pisano.