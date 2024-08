Palio dell'Assunta a Siena, Alice Volpi tifosa speciale

Tutto è pronto per il Palio dell’Assunta, in programma a Siena venerdì pomeriggio. Grandi favoriti della corsa di agosto sono la Selva e l’Istrice. La Selva, capitanata da Andrea Causarano, ex medico sociale di Juventus, Roma e Siena, ha avuto dal sorteggio il cavallo più esperto, Tabacco, vincitore a luglio per l’Onda. Causarano ha affidato il sauro di 12 anni ad Andrea Sanna, 25 anni, al debutto in piazza del Campo.