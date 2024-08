Malagò e il quarto mandato Coni, super sondaggio: le risposte dei presidenti federali

È dai giorni di Parigi che il cellulare di Giovanni Malagò non smette di friggere . Prima per le medaglie, poi per il caso del quarto mandato (sta concludendosi il terzo) negato per legge, una questione deflagrata in seguito a un’intervista rilasciata proprio al Corriere dello Sport-Stadio : «Io vorrei dare seguito al lavoro di questi anni - ha detto il capo dello sport italiano al nostro direttore - il desiderio personale è quello di completare il percorso arrivando fino ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e alle Olimpiadi del 2026, eventi per i quali mi sono esposto come non mai». Malagò ha parlato di «ampio consenso dello sport» intorno alla propria figura, così abbiamo contattato i 48 presidenti federali per misurarlo e chiedere un’opinione sul tema , sottoponendo a tutti la stessa domanda: «Pensa che sia giusto garantire anche al presidente del Coni la possibilità di correre per un quarto mandato dopo la cancellazione del limite dei tre, dichiarato incostituzionale, per i presidenti delle federazioni?». Non voleva essere un referendum pro o contro Malagò - del resto i presidenti devono essere ancora rieletti - eppure con il passare delle ore, mentre le voci sul nostro sondaggio correvano all’impazzata nei palazzi della politica sportiva, è finito per diventarlo. Scommettiamo che certi silenzi faranno rumore più degli endorsement? Qualcuno, infatti, ha preferito defilarsi, altri ci hanno messo la faccia senza temere reazioni e qualcuno si è addirittura rifugiato in ipotetiche vacanze dalle quali si diceva "irraggiunbile" affidando dei laconici «no comment» a portavoci e addetti stampa. La maggioranza - 34 presidenti su 48 - si schiera al fianco di Malagò.

Marco Di Paola - Sport Equestri (FISE)

«Sì, è giusto per due motivi: di ordine giuridico e di opportunità. Il Coni è un ente pubblico di natura associativa che prevede l’elezione del presidente e non la nomina politica, come un qualsiasi altro ente pubblico. Quindi il presidente è l’espressione dell’intero movimento. Limitare per legge il rinnovo significa mortificare la libertà associativa costituzionalmente garantita. La conferma è nel fatto che anche alle tre federazioni di natura pubblica si applica la legge sui mandati prevista per le altre federazioni. Inoltre, sotto un profilo di opportunità, il rinnovo avverrebbe a maggio 2025 e l’apertura delle Olimpiadi a febbraio 2026. Chiunque arrivasse non avrebbe neanche il tempo di orientarsi nel ruolo e si troverebbe in difficoltà».

Giuseppe Leoni - Aero Club d’Italia (AeCI)

«Sono favorevole a togliere il limite dei mandati anche per gli enti pubblici come il Coni e soprattutto, dopo i risultati sportivi ottenuti, squadra che vince non si cambia».

Carlo Beninati - Badminton (FIBa)

«Credo che dal 2018, da quando cioè la governance dello sport ha subito un cambiamento radicale a opera della politica, Malagò abbia sempre tenuto un alto profilo a garanzia dell’autonomia e abbia fatto un lavoro encomiabile. Motivo per cui la politica dovrebbe valutare bene la possibilità di concedergli di continuare per rappresentare il nostro Comitato Olimpico alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina».

Andrea Mancino - Biliardo e Bowling (FISBB)

«Sono contrario a qualsiasi forma di limitazione dei mandati. Per qualsiasi carica. Finché un presidente ha il consenso del proprio corpo elettorale, ha il diritto di presentarsi, candidarsi e confrontarsi. E dovrebbe valere per tutti i presidenti degli enti pubblici».

Gabriele Gravina - Calcio (FIGC)

«Il limite dei mandati ritengo sia stato un errore strategico e sarebbe assurdo non riconoscere la possibilità di concorrere per un quarto mandato al presidente del Coni, che ha dato una svolta allo sport italiano. Impedire a Malagò di candidarsi sarebbe come azzerare un processo di evoluzione positiva di tutto il movimento».