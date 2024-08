L'Horse Country Resort ospiterà gli Europei e i Mondiali di Endurance

Il commento dei protagonisti

Marcella Porcella ha espresso tutta la sua gioia per gli eventi che riempiranno il calendario di settembre del resort: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. Cinquant’anni di passione e dedizione che confermano Horse Country Resort come punto di riferimento per chi ama la natura, i cavalli e le vacanze inclusive, alla ricerca di esperienze autentiche. E il nostro sguardo è rivolto al futuro”. Sentimenti condivisi anche da Riccardo Giachino: “Essere stati scelti per la seconda volta come location per gli Europei e i mondiali di Endurance a cavallo, è motivo di grande soddisfazione a conferma del costante impegno e grande professionalità. Al tempo stesso questi eventi contribuiscono a portare sotto i riflettori di tutto il mondo la nostra bellissima isola e a valorizzare un territorio di cultura e tradizioni, da vivere tutto l’anno e non solo d’estate”.