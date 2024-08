World Skate Games, per la prima volta a Roma

I World Skate Games Italia 2024 sono un'esperienza senza precedenti in cui 12 sport praticati su rotelle si fondono in un turbinio di emozioni mozzafiato, un vero e proprio festival della gioventù e dell’intrattenimento. Dodici Mondiali all’interno di un unico evento globale che coinvolgerà 4 regioni: Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte. Una manifestazione all’insegna delle discipline rotellistiche, unica nel suo genere. Dopo il grandissimo successo dei mondiali 2022, andati in scena in terra argentina, a Buenos Aires, per la prima volta l'Italia ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games, organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da quella mondiale World Skate. L’evento avrà il supporto istituzionale sia centrale, grazie al sostegno del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che locale, con il coinvolgimento ed il contributo di tutti i Comuni e le Regioni coinvolte.