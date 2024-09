L’arresto violento della star del football americano scuote gli Usa: “Straziante”

MIAMI (Usa) - In campo è tra i campioni più veloci della NFL, ma anche sulle highway degli Stati Uniti non scherza. La star del football americano dei Dolphins Tyreek Hill domenica scorsa è stato arrestato per eccesso di velocità poche ore prima della partita contro i Jacksonville Jaguars. L’atteggiamento dei policeman non è stato impeccabile , anche se il ragazzo è stato poco collaborativo: alla richiesta di abbassare il finestrino, Tyreek Hill ha replicato con supponenza: “Non dovete dirmi cosa devo fare”. A quel punto, il ragazzo è stato tirato giù a forza dalla propria vettura, messo con la faccia sull’asfalto e ammanettato senza che potesse proferir parola.

Il confronto con i poliziotti

"Quando ti diciamo di fare una cosa, tu la fai - urla un poliziotto al campione di football disteso sull’asfalto - non fai quello che vuoi, ma quello che ti diciamo noi”. La reazione di Tyreek Hill non è collaborativa: "Portami in prigione, fratello, fai quello che devi fare”. L’arresto non ha impedito al giocatore di prender parte alla sfida dei Dolphins contro i Jaguars, vinta dai padroni di casa per 20-17: Tyreek Hill ha esultato con molta esuberanza, mimando con un compagno l'arresto precedente. Al termine della partita ha commentato l'episodio dell'arresto. "E' stato straziante". L'opinione pubblica ha criticato l'atteggiamento molto aggressivo degli agenti: uno di loro è stato destinato momentaneamente a un incarico amministrativo in attesa che venga chiarita la situazione.