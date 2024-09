Roma Vis Nova, che colpo: preso Quinn Woodhead!

Un americano a Roma. Un leone tra i leoni. Colpo a stelle e strisce per la Roma Vis Nova che fa “suo” Quinn Woodhead , difensore 194 cm per 103 kg, esperto, forte, nuotatore dalla grande velocità e dal forte temperamento.

Fin dai primi anni ha fatto parte delle nazionali giovanili, con cui ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi panamericani di Edmonton, in Canada, nel 2016 e, da capitano dell’under 18, ha vinto l’oro ai Giochi Panamericani di Lima, in Perù, nel 2017. L’anno successivo, sempre con l’U18 ha partecipato ai Mondiali di categoria in Ungheria. Nel 2019, passato all’Under 20, ha partecipato al Mondiale in Kuwait e ha ottenuto l’argento alle Universiadi di Napoli. Nel 2022, invece, con la Nazionale maggiore ha vinto la Coppa intercontinentale a Limas. Ha militato nel campionato greco, giocando da gennaio 2023 nell’Athletic Nautical Club Glyfada. Lo scorso anno ha vestito la calottina del Telimar Palermo.

Le sue parole: “Ho già avuto modo di incontrare la Roma Vis Nova lo scorso anno, è forte. Sono molto felice di essere nella Capitale. La squadra gioca bene, io posso imparare molto da Alessandro Calcaterra, che è stato un ottimo giocatore. Questo campionato sarà molto difficile, molte squadre sono competitive, questo mi piace molto con partite equilibrate, speriamo di giocare di squadra e di raggiungere gli obiettivi”.