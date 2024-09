Presentata a Genova la Settimana Europea dello Sport

GENOVA - È stata presentata a Genova, Capitale dello Sport 2024, presso lo Yacht Club Italiano, la decima edizione della #BeActive Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre. Anche quest’anno l’Europa fa squadra, dando vita ad un evento che mette al centro l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo.

I singoli progetti nazionali sono finanziati dalla Commissione Europea e promossi dal ministro per lo Sport e Giovani attraverso il coordinamento del Dipartimento per lo Sport, con l’attuazione delle singole attività affidata a Sport e Salute.

Durante la Settimana Europea dello Sport, si svolgeranno oltre mille eventi in tutta Europa, dai corsi di yoga alle competizioni di ciclismo, dalle partite di calcio alle gare di nuoto. Il main event si svolgerà dal 28 al 30 settembre al Parco del Foro Italico di Roma, all’interno dello Stadio dei Marmi, un playground unico al mondo. Verrà allestito il Villaggio BeActive, area multi-sportiva che sarà attiva dal 28 settembre.

Per il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi: «La settimana europea dello sport è una straordinaria occasione di promozione dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma: «È un appuntamento che riveste un’importanza strategica a livello comunitario per la diffusione dei corretti stili di vita e la promozione dello sport».