Finale Nazionale Pickleball MSP Italia, i vincitori della prima edizione

Una disciplina che unisce al suo linguaggio tecnico-sportivo anche quello ludico e conviviale vista la peculiarità inclusiva di questo sport, che in USA è il primo sport praticato nel settore amatoriale.

La Finale ha coinvolto atleti provenienti da tutte le regioni italiane e che ha visto la vittoria della delegazione MSP Roma con la coppia formata da Giovanni Mundula e Andrea Trombetti.

Un’occasione sportiva entusiasmante di ritrovo per sportivi ma anche curiosi che ha avuto lo scopo anche di far conoscere questa nuova disciplina che sta prendendo piede in Italia.

“Vogliamo ringraziare i vertici di MSP Italia, ovvero il Presidente Nazionale Gian Francesco Lupattelli e Alessandra Caligaris, segretario Nazionale. Vogliamo ringraziare per la loro partecipazione all'evento, affatto scontata visti i numerosi impegni istituzionali” - le parole di Fabio Pientini, Referente Nazionale Pickleball insieme a Irene Pagnini e Presidente del Comitato Regionale in Toscana.

La Toscana rappresenta la prima Regione ad investire sul progetto e in particolare "L’idea di creare un progetto condiviso con MSP Italia – racconta Francesco Fornaro, proprietario dello Sport Village Toscana – è maturata per la reciproca fiducia con il Comitato Regionale. I numeri importanti che il pickleball sta facendo negli Stati Uniti mi hanno fatto ben sperare che fosse un investimento strategico per il futuro della struttura. Essendo un tennista ho ritrovato in questa disciplina molte similitudini, con la differenza però che l’apprendimento è veramente semplice: può giocare anche chi non è prettamente uno sportivo o chi non è allenato. Anche perché fra gli elementi principali di questo sport c'è il divertimento e l’aspetto conviviale".

Hanno reso possibile infine questa prima iniziativa, con supporto alla comunicazione e agli aspetti tecnico-sportivi, Simone Gentili, responsabile tecnico Pickleball MSP Italia, Filippo Basetti e Alessio Arcaleni responsabili della media partnership UAU Magazine, Lorenzo Santalucia, Nicola Bellezza Presidente di Asd Settimo Pickleball e la delegazione territoriale di MSP Roma, i cui finalisti hanno portato a casa la vittoria.