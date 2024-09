Posillipo si aggiudica il torneo Città di Monterotondo

Al termine di una partita bella, appassionante, che ha decretato la vittoria per 11-8 contro la Roma Vis Nova la compagine del Posillipo conquista la 5^ edizione del torneo Città di Monterotondo , andato in scena lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto. Una due giorni appassionante di grande pallanuoto, un antipasto della serie A1 che inizierà il prossimo 12 ottobre . A scendere in acqua sono state quattro delle migliori formazioni nazionali, oltre alla squadra di casa della Roma Vis Nova, il Posillipo appunto, poi Telimar Palermo che si è piazzata al terzo posto e Florentia al quarto. I campani hanno avuto la meglio sui capitolini solo per differenza gol.

Un torneo che è servito alle squadre come preparazione in vista della stagione, un test importante, vero, in cui nessuno era disposto a perdere. Il pensiero del capitano dei leoni, Mattia Antonucci, a poche settimane dal via ufficiale. “È stato importante questo torneo per capire la nostra preparazione, siamo una buona squadra. Rispetto allo scorso anno ci siamo ringiovaniti e allo stesso tempo sono arrivati ragazzi di valore, possiamo fare bene, sono convinto che con il nostro gioco e le nostre caratteristiche potremo disputare una bella stagione”.