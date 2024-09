European Community of Sport: le commissioni Aces-Anci in visita a tre comunità candidate

Abruzzo, Lombardia e Umbria: tre visite nell'ultimo week end da parte delle Commissioni di Valutazione Aces-Anci in altrettante comunità candidate al titolo European Community of Sport .

Unione Comuni della Val Vibrata

Dal 20 al 21 settembre, i membri di Commissione Aces-Anci hanno visitato la community 'Unione dei Comuni della Val Vibrata' formata da 12 municipalità (Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto) si tratta della prima candidatura di una Community in Abruzzo. "La candidatura è un’opportunità unica per il nostro territorio e la nostra comunità - le parole di Massimo Vagnoni, presidente dell’Unione - se otterremo il titolo, il riconoscimento Aces ci consentirà di lavorare tutti insieme per mettere in campo iniziative che possano aiutare le persone ad avvicinarsi al mondo dello sport, a migliorare l’impiantistica sportiva ed a usare lo sport come strumento di condivisione, inclusione ed unione".

Terra di Fiumi

Dal 20 al 22 settembre si è tenuta invece la visita della Commissione Aces-Anci presso la comunità 'Terra di Fiumi' formata dal Comune capofila Codogno (già European Town of Sport 2023), insieme ai Municipi di Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Pizzighettone e Senna Lodigiana. "La candidatura - ha dichiarato Francesco Passerini, sindaco di Codogno - si pone come uno stimolo per intensificare gli sforzi delle singole realtà, coinvolte nella realizzazione di eventi e progetti che valorizzino ulteriormente lo sport e uno stile di vita sano, producendo allo stesso tempo un indotto economico, nuove possibilità di sviluppo per le località interessate dal progetto, anche in ambito attrattivo-turistico, e nuovi legami".

SporT al Centro-Trasimeno e Corciano

Dal 19 al 20 settembre i membri di Commissione ACES sono stati invece ospiti della comunità 'SporT al Centro-Trasimeno e Corciano' formata dal Comune capofila Corciano, insieme ai Municipi di Castiglione del Lago (già European Town of Sport 2022) e Passignano sul Trasimeno. "Con questa candidatura congiunta - ha affermato Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano - abbiamo moltiplicato la visione per tre, convinti che la sinergia e, se ci sarà, l’eventuale vittoria, consentirà di tenere alta l’attenzione su temi importanti quali l’attività fisica, l’integrazione, l’inclusione e la salute della popolazione".