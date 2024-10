Gaming Cup 2024, al via l'undicesima edizione del torneo: le novità

Gaming Cup 2024, il programma e le novità

Divenuta un punto di riferimento nel panorama sportivo romano, alla Gaming Cup 2024 scenderanno in campo al Circolo Don Orione (Via della Camilluccia 120) ogni martedì, da oggi fino al 3 dicembre, cinque concessionarie per il calciotto e ben sette per il padel. Il calciotto è la disciplina originaria di questa competizione che ha visto trionfare fin qui per ben sei volte Lottomatica news, seguita da Eurobet news (2), Qui Gioco News.it e SnaiFun (1). Dal 2018 si è aggiunto anche il padel a seguito della crescita impetuosa di questa disciplina sportiva nella Capitale. Novità di quest'anno, nella "gabbia", l’introduzione per la prima volta di incontri di coppia tutti al femminile che si alterneranno ai doppi maschili per la determinazione dei punti di classifica. Una decisa svolta verso la parità di genere dopo che negli scorsi anni le giocatrici venivano inserite soltanto in contesti di gare miste. Come nelle scorse edizioni, la manifestazione sportiva è organizzata da SD Eventi con il patrocinio di MSP Italia-Comitato Provinciale Roma.