Oasi Zegna Ski Racing Center e FISI per l'eccellenza dello sci

Oasi Zegna Ski Racing Center - l’innovativo centro sciistico progettato nella stazione montana di Bielmonte, sulle Alpi Biellesi, all’interno di Oasi Zegna - e Federazione Italiana Sport Invernali – FISI hanno sottoscritto un accordo grazie al quale gli impianti di Bielmonte sono riconosciuti come nuova sede ufficiale degli allenamenti delle squadre nazionali FISI. Bielmonte così si aggiunge ad altre prestigiose stazioni sciistiche italiane. L’accordo, valido per le Stagioni Agonistiche 2024/2025 e 2025/2026, consolida la posizione di Oasi Zegna Ski Racing Center come destinazione di riferimento per lo sci agonistico.

L’accordo giunge dopo il successo della prima stagione invernale, che ha visto la presenza di numerosi professionisti di livello internazionale, squadre nazionali e sci club. Oasi Zegna Ski Racing Center continua così a crescere con un’offerta personalizzata e d’eccellenza, sia in ambito sportivo che di ospitalità, per gli atleti agonistici. In forza dell’accordo sottoscritto, durante le prossime due Stagioni Agonistiche 2024/2025 e 2025/2026 le squadre nazionali italiane di Sci Alpino (Coppa del Mondo, Coppa Europa e Gruppo Giovani) svolgeranno a Bielmonte l’attività di preparazione agonistica.



Gildo Zegna ha commentato: “Sono orgoglioso dell’intesa sottoscritta con la FISI e, per questo risultato, ringrazio il Presidente Flavio Roda. Questo accordo – che si inserisce nella prosecuzione del percorso di portare a Bielmonte i migliori sciatori professionisti al mondo - rappresenta un ulteriore importante tassello nella missione di Oasi Zegna Ski Racing Center di promuovere i valori dello sport e del territorio supportando l'eccellenza sportiva”.

Flavio Roda, Presidente FISI, ha dichiarato: “E’ un accordo molto importante per la Federazione e per gli atleti italiani. L’Oasi Zegna Ski Racing Center offre condizioni di allenamento ottimali, soprattutto nella parte centrale della stagione, ed è logisticamente vicino a tante località di gara. Si presenta quindi come una soluzione ideale per i raduni pre-gara. Ringrazio Gildo Zegna che è un grande appassionato di neve e di montagna per aver fortemente voluto questo accordo, che, sono certo, potrà proseguire nel tempo”.

La struttura all’interno della stazione di Bielmonte (1500 mt.), nel territorio biellese, offre 5 piste omologate dalla FIS, Federazione Internazionale Sci e Snowboard, un palazzetto sportivo per la preparazione atletica, un ampio parcheggio coperto proprio sotto la partenza degli impianti e servizi pensati per tutte le esigenze. Bielmonte offre agli sciatori più esperti, già da quando si allenava la Valanga Azzurra, piste per agonisti, e tecnici capaci di fornire assistenza e preparazione delle piste per gli atleti più esigenti. Particolarmente apprezzati dagli atleti sono la natura che circonda le piste e la luminosità del territorio.



In particolare, all’interno dell’Oasi Zegna Ski Racing Center sono presenti:

? Pista Bielmonte: questa pista offre 3 linee di slalom speciale (SL) con una pendenza del 27% e un dislivello di 130 metri.

? Pista Moncerchio: questa pista offre 2 linee di Slalom Gigante (GS) con una pendenza del 29% e un dislivello di 234 metri.