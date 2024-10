Campioni per la salute: inedito tris di sportivi al Tennis and Friends

Dalle 10 del mattino in poi, ad accogliere al campo centrale gli studenti di ogni ordine e grado, il pallanuotista Amaurys Pérez, l’eccellenza di Calcio Freestyle e Street Soccer Dario Piantadosi ed Emanuele Bruno, judoka e insegnante di difesa personale.

Dopo l’incoraggiante esordio dello scorso anno “Campioni della Salute” si è reso itinerante, portando a compimento molteplici attività sostenute dal Ministero della Salute che di fatto, hanno conquistato le attenzioni del pubblico e degli addetti ai lavori. Ricordiamo che la partecipazione di atleti e personalità dello sport, della cultura e dello spettacolo insieme alle diverse finalità sociali hanno portato giornali e televisioni ad occuparsene largamente e con successo, facendo gravitare, attorno all’inedito progetto, più di duecentomila tangibili presenze.

Il nuovo focus del 2025, presentato in anteprima proprio durante l’appuntamento al Tennis and Friend, è incentivare l’autodifesa femminile con la creazione di specifici corsi, strutturati su più livelli. L’autodifesa, ricordiamo è una forma specifica di allenamento che consiste nel difendersi dalla violenza. Quindi non è principalmente una tecnica di arti marziali e non riguarda esclusivamente l'imparare a combattere. Precedenti ricerche hanno dimostrato che l’allenamento di autodifesa può portare a guadagni nella fiducia, nell’autostima, nell’autosufficienza e nella competenza fisica delle donne, diminuendone l’ansia, l’impotenza e la paura.

“La nostra cultura ha un influsso decisivo, non scusiamo ne giustifichiamo la violenza però è da queste deduzioni che inizia la "volontà" di salvaguardia. È così che nasce il progetto "Campioni per la Salute-Difesa Donne" dedicato interamente al pianeta femminile. Una donna consapevole della sua forza è una donna che nessuno può fermare” conclude Lorena Rutigliano.

Il programma, in continua evoluzione di “Campioni per la Salute”, sicuramente oggi continua a rappresentare un importante passo avanti nella promozione della salute e del benessere.