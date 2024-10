Bebe Vio festeggia in crociera 15 anni di art4sport

Da Savona a Barcellona e a Marsiglia, dal 3 al 6 ottobre i ragazzi e tutto lo staff di art4sport hanno avuto modo di passare un weekend sulla nave di Costa Crociere, tra escursioni alla scoperta delle bellezze della città catalana, e momenti di festa, come quella organizzata per i 15 anni di art4sport. Una cena caratterizzata dalle forti emozioni, nella quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di celebrare i momenti e le tappe più significative di questo straordinario percorso. La serata è stata anche l’occasione per dare il benvenuto anche alle tre nuove atlete entrate a far parte dell’Associazione, Alessia Friscia (atletica), Cassandra Grasso (scherma in carrozzina) e Valeria Vanni (nuoto).

Ispirata alla storia di Bebe Vio Grandis, sin dalla sua nascita l’Associazione aiuta bambini e ragazzi con amputazioni d’arto a riprendere in mano la propria vita attraverso la pratica di un’attività sportiva.

La mission di art4sport prevede quindi di dare sostegno concreto attraverso l’acquisto di protesi, carrozzine e ausili sportivi a bambini e ragazzi con amputazione di arto, che tutti insieme fanno parte dell’art4sport Team, oltre che promuovere lo sport paralimpico, con l’iniziativa fly2, creare una reale inclusione permettendo a bambine e bambini con e senza disabilità di praticare sport insieme, con la Bebe Vio Academy, ed esaltare la bellezza e l’importanza della diversità, con gli eventi del movimento WEmbrace.

Tra le recenti iniziative spicca il progetto fly2paris, lanciato in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Dei 17 atleti coinvolti nell’iniziativa, 8 sono riusciti a qualificarsi, portando a casa un bottino totale di 4 medaglie.

Bebe Vio Grandis ha infatti conquistato un bronzo nel fioretto individuale categoria B e uno nella gara a squadre di scherma in carrozzina. Bronzo anche per lo schermidore Edoardo Giordan, nella sciabola individuale categoria A, e per la nuotatrice Vittoria Bianco, nei 400 m stile libero S9.

In gara in Francia anche Christian Volpi (paracanoa), Elisa Spediacci (sitting volley), Emanuele Lambertini (scherma in carrozzina), Giuliana Chiara Filippi (atletica) e Riccardo Bagaini (atletica). Al seguito dei compagni impegnati nell’avventura parigina, presenti inoltre Alessandro Sbuelz (basket in carrozzina), Davide Morana (atletica), Davide Nadai (sitting volley), Davide Obino (basket in carrozzina), Francesco Imperio (atletica), Gaia Mercurio (nuoto), Giulio Maria Papi (basket in carrozzina), Lorenzo Marcantognini (atletica) e Marta Pozzi (nuoto).

Tutti gli atleti di fly2paris, qualificati e non, hanno infatti concluso il proprio percorso insieme in Francia, sostenendosi e supportandosi a vicenda fino all’ultimo.

L’idea di fly2 è diventata ufficialmente realtà nel 2019. Il progetto è nato con il duplice obiettivo di stimolare la crescita del movimento paralimpico con le storie di giovani promesse e campioni già affermati e di sostenere a 360 gradi il gruppo di atleti coinvolto nel percorso che porta alle Paralimpiadi.

Il viaggio di fly2 proseguirà poi con Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028.

Teresa Grandis, Presidente di Associazione art4sport ONLUS: “Con il progetto fly2paris abbiamo avuto modo di dare ancora una volta forma concreta alla nostra filosofia, secondo la quale sport e inclusione viaggiano di pari passo e sono l’uno la forza dell’altro. Con i nostri ragazzi abbiamo portato avanti un percorso tutti insieme, come una famiglia, perché è questo che art4sport vuole trasmettere, l’aspetto umano vale più di una vittoria o di una sconfitta. Ringraziamo quindi tutti i partner dell’iniziativa e Costa Crociere, che ci ha permesso di vivere un’esperienza straordinaria per festeggiare anche i 15 anni di art4sport. Il nostro viaggio è solo all’inizio, siamo pronti per le prossime sfide”.