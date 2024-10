Premio Mediterraneo 2024: vincono Abodi e Pancalli

ROMA - L'attaccante del Be?ikta? Ciro Immobile ed il coach di Conegliano e ct della Turchia, Daniele Santarelli, sono tra i personaggi che riceveranno il "Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024" il prossimo 21 ottobre a Roma presso Palazzo Valentini. La giuria ha svelato alcuni nomi del mondo dello sport e non solo destinatari del riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, volto a chi ha contribuito significativamente allo sviluppo e al miglioramento delle relazioni tra le nazioni, alla crescita di sport, imprese, all'inclusione sociale, alla diffusione culturale e alla conservazione del patrimonio artistico. Dal Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, alla Vicepresidente Vicaria del Coni, Silvia Salis, fino ad arrivare al n.1 del Cip, Luca Pancalli, il bronzo olimpico di Parigi 2024 nella ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli, la prima donna italiana a ottenere una medaglia ai Giochi nell'individuale.