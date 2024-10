Marbella accoglie le stelle della Bare Knuckle Fighting Championship

MARBELLA (Spagna) – La Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), l’organizzazione di sport da combattimento che sta crescendo più velocemente a livello mondiale, è pronta a scrivere una pagina storica a Marbella. Sabato 12 ottobre, l’arena della città ospiterà un evento epico, con tre titoli mondiali in palio e una cornice musicale di grande impatto. L’intero spettacolo sarà trasmesso in diretta su DAZN, grazie a un nuovo accordo tra l’organizzazione e la piattaforma di streaming.

Durante la conferenza stampa tenutasi all'Hard Rock Hotel Marbella, si è respirata tutta l’energia e l’entusiasmo per questa prima edizione in terra spagnola. Il presidente della BKFC, David Feldman, ha voluto sottolineare il calore ricevuto dal pubblico locale: «¡Viva España! È un onore portare questo evento epico qui. L'accoglienza che ci è stata riservata è stata incredibile, e non vediamo l'ora che arrivi la grande notte».

Un main event da brividi

Il piatto forte della serata sarà il match per il titolo mondiale dei pesi leggeri tra l’imbattuto Tony "Loco" Soto (6-0) e l’argentino Franco Tenaglia (3-0), che ha ormai trovato casa proprio in Spagna. Soto, noto per il suo stile esplosivo, ha promesso uno spettacolo imperdibile: «Sono orgoglioso di essere qui in Spagna e offrirò lo show migliore che abbiate mai visto». Dall’altra parte, Tenaglia ha risposto con determinazione: «Rappresento sia l’Argentina che la Spagna, ma vengo dalla strada, e questo farà la differenza sabato».

Un weekend da ricordare

Ma il 12 ottobre non sarà solo una serata di combattimenti spettacolari. Il pubblico presente potrà godere anche di una serie di esibizioni musicali, con artisti di calibro internazionale come Xzibit, Dizzee Rascal e Kodak Black che animeranno l’evento a partire dalle 22:30. Prima del grande spettacolo, già dalle 17:30, il photocall accoglierà star di vario calibro, tra cui Conor McGregor, Kid Keo, La Mala Rodríguez, e altri personaggi dello spettacolo e dello sport.

Il combattimento per il titolo dei pesi leggeri sarà solo uno dei momenti clou della serata. Austin Trout, due volte campione del mondo di pugilato, difenderà il suo titolo dei pesi welter contro il britannico Rico Franco, mentre il campione pound-for-pound David Mundell cercherà di mantenere la cintura dei pesi medi contro Danny Christie. In evidenza anche il debutto nei pesi piuma di Dan Chapman (5-0) e il match tra la campionessa mondiale Hannah Rankin e la pugile iraniana Sahel Bayat.

Cerimonia del peso e festa esclusiva

La vigilia dell'evento non sarà da meno: venerdì 11 ottobre, alle 19:00, presso il Fitz Marbella si terrà la cerimonia del peso ufficiale, condotta da Conor McGregor in persona, seguito da una festa esclusiva che vedrà esibirsi Belters Only e Ferreck Dawn. Questo appuntamento farà da apripista a un weekend che promette di essere indimenticabile per tutti i presenti.

Grazie alla collaborazione con Greenback Records, BKFC ha creato un evento che non è solo sport, ma un’esperienza completa che unisce musica, intrattenimento e adrenalina. Un mix perfetto che, come sottolineato da McGregor, combina il meglio dello sport e dello spettacolo per offrire al pubblico un’avventura senza precedenti.