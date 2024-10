Galbiati, un pizzico d'Italia alla BKFC di Marbella

MARBELLA (Spagna) - C’è un po’ di Italia in Spagna nella Bare Knuckle Fighting Championship che domani sera illuminerà la Marbella Arena. L’americano Tony ‘Loco’ Soto sfiderà l’argentino con cittadinanza spagnola Franco Tenaglia per il titolo mondiale dei pesi leggeri e a bordo ring, per il newyorkese, ci sarà il suo coach italiano Andrea 'The Wood' Galbiati, classe ’70, nativo di Monza ma trasferitosi negli States un bel po’ di tempo fa. «Lui porta un tocco diverso» racconta Tony, che letteralmente dice «a different space to the table», una spezia diversa a tavola. «Mi segue da tempo, mi corregge, e poi con quel suo 'dai dai dai, mena’ mi motiva alla grande».