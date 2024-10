Cerimonia delle medaglie d’oro Libertas, in 15.000 al Maradona

NAPOLI - Quindicimila atleti provenienti da tutta Italia saranno premiati sabato nel corso della Cerimonia delle medaglie d’oro Libertas, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’evento, organizzato dall’associazione Libertas e patrocinato dal Comune di Napoli, rappresenterà un momento di inclusione, sport e spettacolo. E proprio su quest’ultimo aspetto entrano in pista, anzi in campo, numerosi artisti che si esibiranno nel corso di una serie di show dedicati ai campioni.

Tra loro, attesa la performance di Sara Montesanto, Claudia Luciano e Chiara Boemio, fondatrici e art director di Iconica, un progetto tutto al femminile con ballerine e cantanti che si esibiscono tributando le più grandi artiste della storia sia italiana che internazionale. Giochi di luci, cambi d’abito, scelte musicali dirompenti, coinvolgimento del pubblico, ritmo, batticuore sono le parole chiave di ogni show di Iconica e c’è da scommetterci che anche in questo caso le performance non deluderanno il proprio pubblico. Iconica nasce come espressione artistica a sfondo sociale: le performer trasmettono in ognuna dei loro show i valori della solidarietà femminile e la lotta contro la violenza di genere. “Ogni volta che ci esibiamo puntiamo al cuore del nostro pubblico: emozionare è la nostra missione, creare magia intorno a noi, entusiasmare e coinvolgere chi ci guarda e questa volta, davanti a un pubblico eccezionale come i campioni dello sport e in una cornice leggendaria, come lo stadio Maradona, daremo come sempre il massimo”, sono le parole di Sara Montesanto. Sotto questa stella, dunque, sabato Iconica illuminerà la Cerimonia delle medaglie d’oro 2024 che accoglierà quest’anno oltre 15.000 partecipanti tra atleti, associazioni sportive, famiglie e appassionati da tutta Italia.