Sinner, Pellegrini, Tomba, Agostini: la differenza con le icone degli altri sport

Ha preso a spallate il mondo del tennis italiano. Adesso attacca le icone del nostro sport . Sinner viaggia a doppia velocità. Lo fa strappando consensi, punti di share, numeri di audience televisiva, contratti pubblicitari, montepremi (12,5 milioni di dollari quest’anno, circa 30 in carriera). Se però cercate il campione maledetto, state lontani da lui. Niente follie. Jannik è l’eroe nella sua più recente e aggiornata versione. Tranquillo ed efficace. Non ha l’esuberanza di Alberto Tomba, non sfida i rivali rischiando in pista come Giacomo Agostini, non possiede il carattere pungente di Federica Pellegrini, non trovi in lui il sorriso luminoso di Paolo Rossi dopo ogni gol, non ha neppure voglia di mostrare coraggio ogni volta che si impegna in una sfida come faceva Nino Benvenuti. Ha però un po’ di tutti loro. E quello che non ha, credo non gli manchi. Chi vince tanto è invidiato. A lui, al momento, non sta accadendo. Almeno non in misura tale da diventare statisticamente rilevabile. In questo 2024 ha vinto 65 delle 71 partite giocate . Ha portato a casa due vittorie e altrettante semifinali negli Slam, tre Masters 1000, sette titoli.

Chiuderà l’anno da numero 1 del mondo. Quello che spaventa è la continuità di risultati ad alto livello. È questo che trasforma il campione in icona. Diventi tale quando resisti nel tempo. E porti il tuo sport nelle case di tutti. Solo quando questo accade, sei popolare. Federica Pellegrini ha trasformato uno sport che si era appoggiato, per una vita, sulle imprese di Novella Calligaris. Fede ha spaccato l’universo del nuoto. Ha vinto l’Olimpiade, i Mondiali, realizzato undici volte la prestazione migliore di sempre. E improvvisamente gli italiani hanno scoperto di essere esperti di questa disciplina. Un po’ come è accaduto nel ’92 durante la Louis Vuitton Cup. Anche chi non aveva mai visto il mare, dopo la protesta di Paul Cayard (timoniere del Moro di Venezia) si avventurava in appassionate discussioni sul bompresso. Solo quando questo accade, sei popolare. A Sinner è già accaduto. Sta portando nel futuro il tennis italiano. Prima di lui, in 114 anni di storia, in singolare avevamo vinto tre Slam con gli uomini e due con le donne. Il giovanotto in dodici mesi ne ha messi in fila due da solo, non andando mai sotto l’ingresso in semifinale.

Al torneo di Shanghai ha chiuso la partita contro Novak Djokovic con il colpo che rappresenta una sentenza definitiva. Un ace. Poi ha festeggiato alla sua maniera. Braccia appena in alto e un mezzo sorriso. Stop. Sinner non è Pellegrini o Tomba nell’esultanza. Ma ha ingigantito la passione dell’Italia per il tennis. Come loro hanno fatto per nuoto e sci. Sinner è uno di famiglia. Senza picchi di furore, scenate da iracondo, racchette spaccate e insulti al rivale o al pubblico. Di lui se ne parla nei bar, nelle scuole, in strada, al lavoro. Solo quando questo accade, sei popolare. È un campione da urlo. Credo sia diventato popolare, quasi senza volerlo. Non ha fatto nulla per arricchire il personaggio, non è mai uscito dal ruolo. In campo, forte, determinato, grintoso e con grande personalità in campo. Fuori, maturo, con un grande legame con la famiglia e una passione genuina per lo sport che pratica. Il tifoso sente a pelle tutto questo. Le vittorie, l’alone di imbattibilità che lo circonda, il talento, fanno il resto. Certo fa un certo effetto sentire parlare nonne e nipoti di “rovescio che incanta”, “passanti taglienti”, “lungolinea da sballo”.

C’è un prima e un dopo in questa storia. Prima di Sinner, per quasi cinquant’anni, in Italia il tennis maschile è vissuto tra lunghi silenzi e qualche urlo. Niente vette assolute, nessun pensiero di Slam. Berrettini in finale a Wimbledon 2021, contro Djokovic, aveva poche possibilità di farcela. Insomma, un navigare in un mare tranquillo. Il dopo è questo ragazzo dalle gambe esili, poco muscolose. Come le braccia e il resto di un corpo dove 77 chili si perdono lungo 192 centimetri di altezza. Un ciuffo di capelli ricci e rossi che è già diventato moda, e l’andatura da bandolero stanco quando la palla non è in gioco. Poi si comincia, e scatta la magia. Sarà presto la nuova icona, se già non lo è, dello sport italiano. L’aveva capito Massimo Sartori quando lo aveva visto giocare per la prima volta un po’ di tempo fa. Ai genitori che gli chiedevano se fosse proprio necessario portarlo lontano da casa, il maestro aveva risposto. «Se non lo è per lui, non so proprio per chi altro potrebbe esserlo». E la storia continua.