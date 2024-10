S.Bernardo diventa l'acqua ufficiale della regina della Coppa del Mondo di biathlon

Nella stagione 2023-2024 la 29enne di Pieve di Cadore ha dominato la disciplina olimpica aggiudicandosi la Coppa del Mondo di inseguimento, quella individuale (per la terza volta) e la sua prima Coppa del Mondo generale, recuperando uno svantaggio di 93 punti, quando mancavano cinque gare alla fine della stagione. Inoltre ha stabilito una serie di record, con 391 bersagli coperti su 420 nelle gare individuali (pari al 93,10%) e ha ottenuto la percentuale di bersagli chiusi più alta di sempre tra i vincitori, sia maschili sia femminili, della Coppa del Mondo Generale.

«Lisa Vittozzi, con i suoi sforzi e sacrifici, ci ha davvero entusiasmato ed è diventata la musa che ha ispirato la voglia di S.Bernardo di mettere gli sci – dichiara Antonio Biella, direttore generale di S.Bernardo – Proprio perché appassionati di sport di montagna, da tempo ne seguivamo con interesse le gare e siamo restati catturati dalla sua capacità di “rinascere” dopo aver superato ogni ostacolo. Nell’ultima stagione Lisa si è resa protagonista di una vera e propria impresa, dimostrando grandissime capacità e imponendosi con una determinazione esemplare. Per questo abbiamo voluto valorizzare i suoi risultati, dando il nostro contributo a un’atleta da panorama mondiale olimpionico».

«Sono davvero onorata e orgogliosa di essere stata scelta da S.Bernardo in qualità di suo ambassador e di poter divulgare l’eccellenza e la leggerezza di un marchio italiano a livello internazionale – commenta Lisa Vittozzi - Inoltre sono felice di poter affiancare il la promozione di S.Bernardo in qualità di sponsor della FISI per i prossimi 3 anni».

Lisa Vittozzi verrà, dunque, dissetata nelle sue imprese sportive da S.Bernardo che sarà presente anche sulla sua fascia e sulla sua carabina, compagna nel tiro a segno, affiancata allo sci di fondo e sulla fascia. Compagne di viaggio nella sua attività agonistica. Il logo S.Bernardo sarà presente fino al 2027 sulle giacche a vento dei maggiori protagonisti dello sport invernale e sulle tute da gara di sci di fondo e biathlon. La neve del resto è naturalmente vicina alla minimamente mineralizzata italiana, che nasce proprio sulle Alpi Marittime.

«S.Bernardo ha scelto di sostenere tutti gli atleti, emblematici per noi perché per lo sport hanno rinunciato a molto ma con alcuni di loro ha scelto di instaurare una collaborazione più stretta per valorizzare i sacrifici, le loro fatiche, il loro impegno e la forza di superare gli ostacoli. La vita del vero atleta, come quelli griffati da noi, sappiamo essere costellata di sacrifici e rinunce. Per inseguire lo sport questi ragazzi decidono di percorre strade impervie, colme di sacrifici. Determinazione, grinta e volontà sono tutte caratteristiche scritte in ogni goccia del dna S.Bernardo e che vogliamo premiare per far sentire a questi ragazzi la nostra vicinanza e la nostra sincera ammirazione» conclude Antonio Biella direttore generale di S.Bernardo.

S.Bernardo rappresenta la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, ho.re.ca e door to door, è disponibile in una gamma completa di formati in vetro e pet. Da maggio 2015 è entrata a far parte del Gruppo Montecristo. S.Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di stile.

Il Gruppo Montecristo nasce dall’unione di due famiglie italiane, da generazioni protagoniste nel settore delle acque minerali e del beverage. Negli ultimi anni il Gruppo ha effettuato importanti passi sul mercato nazionale, con l’acquisizione nel 2011 di Fonte Ilaria spa di Lucca e nel 2012 di Fonti Di Posina spa di Vicenza. Diventato uno dei principali produttori di bevande gasate e asettiche specializzato nelle private label, è attivo nella distribuzione in tutti i canali moderni. Oggi produce 850 milioni di bottiglie, 200 milioni di fatturato, 4 stabilimenti e 350 dipendenti.