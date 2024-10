Tardelli e Platini al Change the World Model 2024

Si svolge a Abu Dhabi, da oggi al 27 ottobre 2024, presso la prestigiosa Sorbonne University e la Anwar Gargash Diplomatic Academy, la decima edizione del Change the World Model United Nations Emirates (CWMUN), organizzato dall'Associazione Diplomatici. Questo evento di simulazione delle Nazioni Unite vede la partecipazione di oltre 1000 studenti provenienti da più di 150 paesi, riuniti per discutere temi di grande rilevanza internazionale, tra cui energie rinnovabili, geopolitica del Medio Oriente, intelligenza artificiale e cambiamenti climatici. Il main topic di quest’anno, "Renewable energy diplomacy: a sustainable path to a global future", pone l'accento sulla diplomazia legata alle energie rinnovabili come strada per un futuro sostenibile. Gli studenti hanno l'opportunità di confrontarsi su questioni critiche e proporre soluzioni concrete per il futuro del pianeta, simulando il funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite.