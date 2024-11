Al Winter Sport Subiaco la Coppa Italia di skiroll NextPro

Si tinge dei colori del Lazio la Coppa Italia NextPro di Skiroll che ha vissuto l’atto conclusivo sulle strade del Monte Bondone. La Società Winter Sport Club Subiaco al termine della diciottesima prova stagionale si è aggiudicata l’ambito trofeo collezionando complessivamente 22.839 punti lasciandosi alle spalle due club titolati come i veneti Orsago (17.461) e Valdobbiadene (17.121). E’ la prima volta che un club laziale iscrive il proprio nome nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione spezzando il monopolio delle grandi società del Nord. Al successo di squadra si aggiungono i titoli individuali da Giacomo Miaci e Sara Di Fusco nell’Under 12 e di Sara Proietti Cignitti nell’Under 14 F. Ai successi degli atleti sublacensi si aggiunge il trionfo del reatino Riccardo Monaco nella categoria M2. Tutti risultati straordinari che segnano la storia dello skiroll laziale come sottolinea il presidente del CLS Andrea Ruggeri: “E’ stata una giornata fantastica che ci ha regalato la vittoria del Winter Sport Subiaco come migliore società del circuito nazionale alla quale si aggiungono le vittorie nelle classifiche individuali. Si tratta di risultati importanti che confermano la crescita sia in termini numerici che tecnici dello skiroll laziale e che ci fanno ben sperare per la stagione invernale dello sci di fondo. Ma il dato più rilevante è che al di là delle notevoli difficoltà che abbiamo in Appennino la nostra regione riesce sempre a posizionarsi ai vertici nazionali. Ringrazio i ragazzi, i tecnici, le società ma soprattutto le famiglie che con grandi sacrifici hanno supportato i loro figli in questa trionfale avventura”.