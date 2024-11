Ecomondo 2024, Silvano Martinotti: "Sport e Ambiente, un legame profondo". Ecco i premiati

In occasione della giornata inaugurale di Ecomondo 2024, evento annuale leader nei settori della green and circular economy, nonché punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni, Martinotti ha organizzato presso lo stand 302 Hall Sud di Confindustria Cisambiente la 2ª Edizione del Premio ‘Lo Sport per la Vita - la Vita per l’Ambiente’ che ha visto la consegna di tre prestigiose targhe a 3 personaggi importanti: Giacomo Crosa (per aver dedicato il proprio talento al salto in alto e al giornalismo sportivo), Ferruccio De Lorenzi (per aver dedicato il proprio talento al basket, alla pallanuoto e al rally) e Gianni Fava (per aver dedicato il proprio talento al rugby).

Silvano Martinotti, che recentemente ha ricevuto in dono il libro che Crosa ha scritto con il Presidente di Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, ha ricordato come lo stesso Giacomo Crosa è spesso ricordato come l’Olimpionico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera a Città del Messico nel 1968 con Salto in Alto di 2.14 mt.

“La mia passione per lo sport l’ho portata, senza indugi, anche in Confindustria Cisambiente - ha raccontato il Presidente di Sport e Ambiente di Confindustria Cisambiente Martinotti - Da qui l’istituzione del Premio “Lo Sport per la Vita - La Vita per l’Ambiente”, giunto alla sua seconda edizione e destinato a figure sportive e significative per il sociale, lo sport e l’ambiente. Elemento fondamentale per l’applicazione della cultura sportiva, educativa e ambientale e, soprattutto, genesi di sprone all’attività fisica, atto che convalida il motto ‘Mens sana in corpore sano’. Il motto latino, che ha origini storiche, è di una attualità inverosimile e in Confindustria Cisambiente, nell’area che presiedo dedicata a Sport e Ambiente, sta divenendo un vero mantra. Lo sport ha unito ancor più di prima, non solo lavoro e business, ma convivialità e tanto desiderio di praticare il proprio sport. Personalmente voglio vivere la vittoria di una vita sana raccontando, a chi corre dietro ai miei anni, la bellezza dello sport che, unito alla magnificenza del pensiero, ti rende un uomo unico”.